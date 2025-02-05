Скончался бывший начальник Пермского Почтамта Александр Кажин

Управление федеральной почтовой службы по Пермскому краю сообщило о кончине 3 февраля на 80-м году жизни Кажина Александра Ивановича. С начала 2000-х годов он более 10 лет возглавлял Пермский Почтамт, стоял у истоков популярной многотиражной газеты «Почто-ринг».