Скончался бывший начальник Пермского Почтамта Александр Кажин

Управление федеральной почтовой службы по Пермскому краю сообщило о кончине 3 февраля на 80-м году жизни Кажина Александра Ивановича. С начала 2000-х годов он более 10 лет возглавлял Пермский Почтамт, стоял у истоков популярной многотиражной газеты «Почто-ринг».
Коллеги говорят об ушедшем из жизни Александре Ивановиче как о неординарном и талантливом руководителе, любящим свою работу и умевшим находить подход к каждому сотруднику.
«Всегда внимательный, дружелюбный — он пользовался любовью и уважением как среди коллег, так и среди руководителей самого высокого краевого уровня», — говорится в некрологе краевого УФПС.
Коллектив почтовой связи скорбит о невосполнимой утрате — светлая память о коллеге навсегда останется в их сердцах.
Прощание с Александром Ивановичем Кажиным состоится 7 февраля с 12:30 в Церкви Вознесения Господня (Феодосиевская церковь) Перми на ул. Екатерининской, 170.