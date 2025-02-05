За неделю на Кубани выявили 112 новых случаев COVID-19

Согласно статистике за январь 2025 года, в регионе зарегистрировали около 450 случаев коронавируса. Возраст пациентов варьируется от нескольких месяцев до 96 лет. Среди заболевших около 170 женщин. За месяц выздоровели более 490 жителей края.