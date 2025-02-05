В Калининграде за два дня продлили около 4 тысяч карт «Волна Балтики»

В Калининграде сотрудники Центра организации движения и пассажирских перевозок за два дня, 3 и 4 февраля, продлили почти 4 тысячи карт, выданных льготникам в 2020 году. Сейчас очередей у организации нет, сообщает пресс-служба мэрии.