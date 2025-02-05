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В Калининграде за два дня продлили около 4 тысяч карт «Волна Балтики»

Еще в понедельник желающих было столько, что у Центра организации пассажирских перевозок выстроилась огромная очередь.

В Калининграде сотрудники Центра организации движения и пассажирских перевозок за два дня, 3 и 4 февраля, продлили почти 4 тысячи карт, выданных льготникам в 2020 году. Сейчас очередей у организации нет, сообщает пресс-служба мэрии.

Еще 3 февраля мы рассказывали о том, что желающие продлить карточки встроились в огромную очередь у Центра на улице Гагарина. На месте пенсионеров отпаивали горячим чаем.

Как рассказали в администрации, информация об окончании срока действия карты отображается в течение последних 3-х месяцев на билете при совершении каждой поездки, зарегистрированной через мобильный терминал у кондуктора.

На билетах, выданных стационарными терминалами, отображается срок действия активированного в киоске проездного билета.

Калининградцам рассказали, как узнать срок действия транспортной карты «Волна Балтики».