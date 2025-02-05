Разработана «наногубка» для очистки воды от тяжелых металлов и удобрений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Химики из США создали пористый материал на базе целлюлозы и наночастиц, способный обратимым образом поглощать различные соединения фосфора, тяжелые металлы и удобрения, присутствующие в речных и сточных водах. Данный материал поможет замедлить размножение токсичных водорослей в природных средах, сообщила пресс-служба Северо-Западного университета.
«Данную технологию можно использовать в качестве платформы для создания универсальных сорбентов, или же ее можно адаптировать для работы с конкретными видами загрязнителей. В их число входят ионы различных металлов, частицы микропластика, а также различные нутриенты», — пояснил профессор Северо-Западного университета (США) Винаяк Дравид, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые уже несколько лет разрабатывают технологии, позволяющие избирательным образом поглощать определенные структуры и молекулы, присутствующие в воде или других жидких средах. Это особенно актуально для многих прибрежных регионов всех стран мира из-за того, что сточные воды и излишки удобрений, попадающие в реки и Мировой океан с сельскохозяйственных полей, способствуют размножению токсичных водорослей.
Для решения этой проблемы химики из США создали пористый материал из целлюлозы, содержащий в себе большое число наночастиц, способных вбирать в себя ионы цинка, меди или свинца, а также других соединений, в том числе фосфатных удобрений, частиц микропластика. Свойства этих частиц были подобраны учеными так, что при разном кислотно-щелочном балансе они или поглощают эти вещества, или же выделяют их в окружающую среду.
Данная особенность этих «наногубок» позволяет многократно использовать их для очистки окружающей среды от токсинов водорослей и прочих загрязнителей. Для этого достаточно погрузить их в воду с нормальным уровнем pH и затем изъять накопленные токсины из этих поглощающих структур путем их погружения в кислую среду. Подобным образом, как отмечают ученые, можно относительно дешево и легко очищать дренажные и ливневые воды в городах и на фермах от опасных веществ еще до того, как те попадут в реки и Мировой океан.
Этот же подход, как отмечают исследователи, позволит в будущем извлекать полезные вещества из окружающей среды, что особенно актуально для фосфатов, чьи доступные запасы на поверхности Земли достаточно сильно ограничены, а также для развития устойчивой экономики планеты.