Разработана «наногубка» для очистки воды от тяжелых металлов и удобрений

Данная особенность этих «наногубок» позволяет многократно использовать их для очистки окружающей среды от токсинов водорослей и прочих загрязнителей. Для этого достаточно погрузить их в воду с нормальным уровнем pH и затем изъять накопленные токсины из этих поглощающих структур путем их погружения в кислую среду. Подобным образом, как отмечают ученые, можно относительно дешево и легко очищать дренажные и ливневые воды в городах и на фермах от опасных веществ еще до того, как те попадут в реки и Мировой океан.