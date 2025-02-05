Криштиану Роналду исполнилось 40 лет

В 2016 году в бутике Gucci в Мадриде Криштиану Роналду познакомился с ~Джорджиной Родригес~ — уроженкой Аргентины, которую вместе с сестрой еще в детстве их мать отвезла к себе на родину, в Испанию. Родригес на тот момент было 22 года, она пыталась развивать карьеру танцовщицы, подрабатывая ассистентом по продажам в бутике итальянского модного дома. Роналду тогда исполнился 31 год. Позже он расскажет в шоу Netflix «I Am Georgina», вышедшем в 2022 году: «Поначалу я не думал, что это будет серьезно. Что я полюблю ее. Честно, я этого не ожидал. Но через некоторое время почувствовал, что это женщина всей моей жизни».