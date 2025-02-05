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Криштиану Роналду исполнилось 40 лет

футболист всегда отличался модельной внешностью. Сегодня он отец пятерых детей и, кажется, счастливый муж. Но что было до того, как он стал примерным семьянином? «Газета.Ru» — о Роналду и его женщинах.
Источник: Газета.Ру

С самого начала футбольной карьеры за личной жизнью Криштиану Роналду следил весь мир. И неудивительно — футболист всегда отличался модельной внешностью. Сегодня он отец пятерых детей и, кажется, счастливый муж. Но что было до того, как он стал примерным семьянином? «Газета.Ru» — о Роналду и его женщинах.

Одному из самых известных футболистов мира, капитану сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду 5 февраля исполняется 40 лет. Он знаменит не только среди любителей спорта: обладая весьма привлекательной внешностью, он не раз выступал и как модель. А таблоиды вот уже более 20 лет ведут хронику романтических увлечений Роналду. Долгие годы поклонники следили за его отношениями с Ириной Шейк, с трудом пережив расставание пары, а сейчас — пристально следят за жизнью Джорджиной Родригес, которую он называет женой, и пятерых детей, которых они воспитывают. Что же известно о романах одного из лучших футболистов мира?

С кем встречался Криштиану Роналду до Ирины Шейк.

Первой известной возлюбленной Криштиану Роналду стала бразильская модель, сестра его друга по команде «Спортинг» Марио Жардела ~Джоана Жардел~ — молодые люди встречались в 2003 году (впрочем, на футбольных форумах обсуждали их отношения уже в 2002-м, когда им было по 16−17 лет).

Следующей девушкой Роналду стала ~Мерхе Ромеро~, португальская модель и телеведущая, старше футболиста на девять лет. С ней он встречался с 2005 по 2006 год — в то время он уже играл в «Манчестер Юнайтед», а его возлюбленная жила в Португалии. После Ромеро Роналду встречался со звездой реалити-шоу «Большой брат» ~Имоджен Томас~, а затем — с португальской актрисой ~Сорайей Чавес~, довольно известной в своей стране.

В 2007 году Криштиану Роналду познакомился с ~Джеммой Аткинсон~ — моделью мужских журналов, звездой мыльной оперы «Холлиокс» и радиоведущей. Отношения, впрочем, продолжались всего четыре месяца. В том же 2007-м случился мимолетный роман с индийской актрисой ~Бипаши Басу~.

В 2008 году Роналду в течение восьми месяцев встречался с девушкой по имени ~Нерейда Галлардо~. Нынешняя владелица салона красоты на Балеарских островах, она известна нелестными комментариями о самом футболисте и его жене Джорджине Родригес. Про Роналду она рассказывала СМИ, что тот носил красные трусы со слоновьим хоботом спереди, а про Родригес — что та будто бы сделала пластические операции, чтобы походить на Ким Кардашьян.

В число девушек Роналду включают также ~Пэрис Хилтон~. В 2009 году, когда футболист ушел в «Реал Мадрид», то устроил большую вечеринку в Лос-Анджелесе вместе с Пэрис Хилтон, недавно расставшейся с бейсболистом Дагом Рейнхартом, и ее сестрой Ники. Таблоиды сообщали, что троица веселилась до утра, и приводили свидетельства источников — якобы Роналду и Пэрис Хилтон вели себя друг с другом весьма интимно. Больше, однако, об их отношениях не писали.

Очень короткими были и отношения Роналду с ~Ким Кардашьян~. В 2010 году они встретились на романтическом ужине, когда телезвезда приехала на три дня в Мадрид. И хотя свидетели этого свидания утверждали, что они выглядели весьма увлеченными друг другом, в хоть сколько-нибудь долгосрочный роман это не переросло.

Пять лет с русской моделью.

В 2010 году на рекламной съемке бренда Armani Exchange Роналду познакомился с ~Ириной Шейк~, в то время — набирающей популярность моделью, известной по съемкам для Sports Illustrated. Вскоре они начали встречаться — и на пять лет стали одной из самых красивых пар в мире. Пресса активно за ними следила, публикуя совместные снимки с теннисных турниров и фотографии Ирины Шейк на матчах с участием Роналду, сообщала о теплых отношениях модели с маленьким сыном футболиста Криштиану-младшим (рожденным в 2010-м женщиной, имя которой не известно) и следила за их выходами в свет. В 2014-м Шейк и Роналду снялись для исполненной сдержанного эротизма обложки испанского Vogue — их снимал знаменитый фотограф Марио Тестино.

В январе 2015 года пара распалась. «После пяти лет вместе мои отношения с Ириной Шейк подошли к концу. Мы решили, что для нас обоих будет лучше пойти на этот шаг. Я желаю Ирине огромного счастья», — говорилось в заявлении Криштиану Роналду для прессы.

Причины расставания не назывались. Позже Ирина Шейк в интервью изданию Hola! Magazine завуалированно объяснила, что в паре, по ее мнению, обе стороны должны иметь одинаковые представления о том, что такое — быть в отношениях.

После разрыва с Роналду Ирина Шейк предложила в Instagram отписаться от нее тем, кто «знает ее только как бывшую девушку Криштиану Роналду». За сутки она потеряла 11 млн подписчиков. А вот карьера Ирины Шейк — резко пошла в гору, сегодня она — одна из самых влиятельных моделей в мире.

Случайная встреча в бутике Gucci.

В 2016 году в бутике Gucci в Мадриде Криштиану Роналду познакомился с ~Джорджиной Родригес~ — уроженкой Аргентины, которую вместе с сестрой еще в детстве их мать отвезла к себе на родину, в Испанию. Родригес на тот момент было 22 года, она пыталась развивать карьеру танцовщицы, подрабатывая ассистентом по продажам в бутике итальянского модного дома. Роналду тогда исполнился 31 год. Позже он расскажет в шоу Netflix «I Am Georgina», вышедшем в 2022 году: «Поначалу я не думал, что это будет серьезно. Что я полюблю ее. Честно, я этого не ожидал. Но через некоторое время почувствовал, что это женщина всей моей жизни».

Впервые они вышли в свет в качестве пары в 2017 году — на церемонии вручения премии ФИФА, на которой Роналду получил награду как лучший игрок. Вместе с ними на красной дорожке был семилетний сын Роналду. В июне 2017-го у пары появились двойняшки Ева и Матео — их родила суррогатная мать. Уже в июле Роналду и Родригес объявили, что Джорджина ждет их первого общего ребенка — в ноябре у них родилась девочка Алана Мартина.

В 2021 году в прессе пошли слухи о помолвке — Джорджина Родригес выложила в соцсетях фото с огромным кольцом, которое выглядело как помолвочное. Однако официальных сообщений не было. При этом пара вновь объявила о беременности — Джорджина Родригес ждала двойню.

В апреле 2022 года Криштиану Роналду и Джорджина Родригес пережили трагедию — во время родов они потеряли сына, на свет появилась только дочь Белла Эсмеральда. «С глубоким прискорбием мы вынуждены сообщить, что наш мальчик скончался. Это самая страшная боль, с которой могут столкнуться родители. Только рождение нашей малышки придает нам силы пережить этот момент с надеждой и радостью», — говорилось в заявлении пары.

Воспитывая пятерых детей Криштиану Роналду, Джорджина Родригес следует за ним во всех переездах: в 2018 году она была с ним в Италии, в 2023-м — отправилась в Саудовскую Аравию, где Роналду играет теперь за команду «Аль-Наср». Публика ждет сообщений о свадьбе, но их по-прежнему нет — хотя Роналду не раз назвал Джорджину Родригес своей женой в публичных выступлениях.

В последний раз это было в декабре 2024 года во время вручения премии Globe Soccer Awards в Дубае, где Роналду в очередной раз вручили награду как лучшему бомбардиру. «Мне очень приятно выиграть этот приз. Мой старший сын здесь, моя жена здесь. Для меня она лучшая поддержка, благодаря которой я продолжаю играть. Через месяц мне будет сорок, но я еще не закончил», — произнес Роналду.