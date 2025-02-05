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Пропал под Новый год: 56-летнего уфимца не могут отыскать уже больше месяца

В Уфе 36 дней разыскивают 56-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 56-летнего Ростислава Садовенко. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно уже 36 дней — с 31 декабря. Приметы пропавшего: его рост — 185 сантиметров, у него нормальное телосложение, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Во что был одет — неизвестно.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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