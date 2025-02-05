«Поезда здоровья» продолжают курсировать по Нижегородской области

Владимир Зубрилов — коренной житель села Фокино Воротынского округа. С проектом «Поезда здоровья» знакомится впервые. Если раньше записи к специалистам в райцентре он ждал по несколько месяцев, то сейчас медперсонал приехал практически к нему домой.