«Поезда здоровья» продолжают курсировать по Нижегородской области

Владимир Зубрилов — коренной житель села Фокино Воротынского округа. С проектом «Поезда здоровья» знакомится впервые. Если раньше записи к специалистам в райцентре он ждал по несколько месяцев, то сейчас медперсонал приехал практически к нему домой.
Владимир Зубрилов — житель села Фокино:
«Зашёл в регистратуру. Дали талончик к терапевту. Занял очередь и всё».
Посещают специалистов «Поездов здоровья» и целыми семьями.
Лев Пичугин — житель села Фокино:
«Об этом узнали в районной больнице. Пришли, быстро записались — всё хорошо. Проверяемся у докторов».
Ирина Пичугина — жительница села Фокино:
«Нам был нужен кардиолог. Запись в Воротынской больнице была на апрель. Приезжают не первый раз в Фокино, Красную горку. Это очень хорошо».
В составе медбригады: гинеколог, кардиолог, невролог, хирург, терапевт. Также доступны маммография и лабораторная диагностика. Проект реализуется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках нацпроекта «Здравоохранение» с 2018 года.
Валерий Волошин — врач-хирург «Поезда здоровья»:
«В любой день. От первого до последнего пациента принимаем. Может прийти любое количество, всех осмотрим. В течение трёх дней всех примем — всё зависит от пациентов».
Следующей остановкой бригады «Поезда здоровья» станет Лысковский муниципальный округ. Там медосмотр пройдёт с 10 по 13 февраля.