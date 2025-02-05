Омичи могут бесплатно посещать курсы дрессуры с питомцем из приюта

Детский клуб открылся 1 февраля при поддержке регионального кинологического клуба «Дайна», но здесь уже нет отбоя от посетителей. Сюда приходят не только, чтобы освоить азы работы с животными, но профессионалы перед важными конкурсами и мероприятиями.