Омичи могут бесплатно посещать курсы дрессуры с питомцем из приюта

На базе детского кинологического клуба «Горди холл» в Омске организовали бесплатные занятия для тех, кто решил взял собаку из приюта. Здесь можно получить консультацию по уходу за животными, а также освоить навыки дрессировки собак.
Детский клуб открылся 1 февраля при поддержке регионального кинологического клуба «Дайна», но здесь уже нет отбоя от посетителей. Сюда приходят не только, чтобы освоить азы работы с животными, но профессионалы перед важными конкурсами и мероприятиями.
На открытии клуба побывали семьи участников специальной военной операции, для которых тоже предусмотрена возможность бесплатного посещения занятий. Евгений Подуст в клуб пришел с дочерью Виолеттой и овчаркой Харди. Евгений в составе мотострелкового полка сражался под Бахмутом, награжден медалью «За отвагу» и Орденом Жукова.
«Благодарю за возможность заниматься здесь со своим питомцем. Очень удобно, что клуб расположен в центре города», — сказал Евгений и отметил, что теперь будет посещать кинологический клуб регулярно.
Кинологический клуб предоставляет бесплатные занятия не только для омичей, взявших животных из муниципального приюта. занятия также могут посещать дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети-сироты и дети участников СВО.
Свои вопросы можно задать кинологам клуба по телефону 8−903−980−84−79 или обратиться по адресу: Красный Путь, 141.