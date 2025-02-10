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Цивилизация будущего

20 лет назад была опубликована первая отечественная футурологическая монография «Nano sapiens, или Молчание небес». Ее написал Владимир Кишинец, кандидат философских наук, координатор Ассоциации футурологов. Он определяет футурологию как «прогнозирование существенных, принципиальных перемен в образе существования человека в результате создания новых, мощных технологий».

Что ждет человечество в будущем и как сбываются футурологические суждения, данные два десятилетия назад? Редакция Новостей Mail, используя технологии AI VK, задала автору монографии вопросы, касательно прогнозов по ряду проблем развития цивилизации, описанных в книге, и представляет пересказ ответов в этом материале.

Использование нанороботов

В книге «Nano sapiens» прогнозировалось создание нанороботов — сверхмалых устройств, способных внутри биологических клеток манипулировать отдельными молекулами. Соединять, разъединять, перемещать их, то есть совершать нанотехнологические операции.

Это перспективно, поскольку фундаментальные жизненные процессы реализуются в клетках именно нанотехнологическим способом — так синтезируются тысячи необходимых организму белков, считывается информация с ДНК, РНК. В основе жизни лежат «природные нанотехнологии», а биоинженерное управление ими открывает фантастические перспективы — победу над неизлечимыми болезнями, старением, физиологическим пределом срока жизни.

Грандиозный прорыв произошёл в 2012 году с созданием первого биологического «наноробота» — методики генного редактирования CRISPR-Cas9. Эти «генетические ножницы» могут изменять геном, вырезать из молекулы ДНК отдельные участки и заменять их новыми. Методика интенсивно развивается, и уже в 2023 году были официально одобрены первые в мире технологии лечения генетических заболеваний на ее базе — Casgevy, Lyfgenia.

Искусственный интеллект

Высказанное в книге мнение о неизбежности создания сильного ИИ (General AI) сегодня только укрепилось. «Создав разум, превосходящий человеческий, мы создадим новое мыслящее существо, превосходящее нас», а это не выглядит хорошей перспективой.

Человек должен интегрироваться с искусственным интеллектом, сделать супермозг своей частью, информационно связав с человеческим.

Владимир Кишинец
кандидат философских наук, координатор Ассоциации футурологов

И здесь не обойтись без технологий непосредственной связи мозга человека с ИИ — «нейроинтерфейса», считает Кишинец. Первые такие нейроинтерфейсы для связи обездвиженных людей с компьютером создают в компании Илона Маска Neuralink. Есть и другие разработки, например, мозговой чип Synchron.

Следующий шаг — разумная жизнь в форме единой планетарной личности-цивилизации. Но это отдаленная перспектива, требующая технологий принципиально иного уровня.

Владимир Кишинец
кандидат философских наук, координатор Ассоциации футурологов

Противники нанотехнологий и социальные вызовы

Биотехнологии в перспективе станут важнейшей индустрией. Мировое и внутриполитическое значение государств будет определяться их уровнем и доступностью для населения. Гонка за ИИ и биотехнологиями уже идет, она превзойдет по напряженности ядерную и ракетную прошлого века. Многие современные проблемы отойдут на второй план, потребуется общемировое регулирование. Нужно готовиться и надеяться, что наша цивилизация продемонстрирует зрелость.

Будут ли противники «перехода» вида Homo Sapiens в технологически изменяемого «наследника» Nano Sapiens? Разумеется — противники, сторонники, пессимисты, оптимисты, моралисты, и, конечно, мошенники. Как отмечает Кишинец, это не сможет оказать большого влияния на общий ход событий, слишком ценны для людей результаты биомедицины и биоинженерии. Ключевой проблемой будет их доступность.

Футурология

Футурология позволяет раньше увидеть то, что многие поймут чуть позже. В мире разворачивается невиданная битва за Будущее. На острие не только наука, инженерия, но и позиция в мире футурологических идей. Отечественная футурология требует внимания. Не помешает импортозамещение — суверенное представление о будущем: внутренняя идеология и мягкая международная сила.

Владимир Кишинец
кандидат философских наук, координатор Ассоциации футурологов

Минимум два технологических направления: искусственный интеллект и биотехнологии претендуют на роль особо важных в развитии цивилизации. Поэтому, указывет Владимир Кишинец, научно-футурологическое прогнозирование становиться актуальным.