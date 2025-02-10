Цивилизация будущего

Что ждет человечество в будущем и как сбываются футурологические суждения, данные два десятилетия назад? Редакция Новостей Mail, используя технологии AI VK, задала автору монографии вопросы, касательно прогнозов по ряду проблем развития цивилизации, описанных в книге, и представляет пересказ ответов в этом материале.
Использование нанороботов
В книге «Nano sapiens» прогнозировалось создание нанороботов — сверхмалых устройств, способных внутри биологических клеток манипулировать отдельными молекулами. Соединять, разъединять, перемещать их, то есть совершать нанотехнологические операции.
Это перспективно, поскольку фундаментальные жизненные процессы реализуются в клетках именно нанотехнологическим способом — так синтезируются тысячи необходимых организму белков, считывается информация с ДНК, РНК. В основе жизни лежат «природные нанотехнологии», а биоинженерное управление ими открывает фантастические перспективы — победу над неизлечимыми болезнями, старением, физиологическим пределом срока жизни.
Искусственный интеллект
Высказанное в книге мнение о неизбежности создания сильного ИИ (General AI) сегодня только укрепилось. «Создав разум, превосходящий человеческий, мы создадим новое мыслящее существо, превосходящее нас», а это не выглядит хорошей перспективой.
Человек должен интегрироваться с искусственным интеллектом, сделать супермозг своей частью, информационно связав с человеческим.
И здесь не обойтись без технологий непосредственной связи мозга человека с ИИ — «нейроинтерфейса», считает Кишинец. Первые такие нейроинтерфейсы для связи обездвиженных людей с компьютером создают в компании Илона Маска Neuralink. Есть и другие разработки, например, мозговой чип Synchron.
Следующий шаг — разумная жизнь в форме единой планетарной личности-цивилизации. Но это отдаленная перспектива, требующая технологий принципиально иного уровня.
Противники нанотехнологий и социальные вызовы
Биотехнологии в перспективе станут важнейшей индустрией. Мировое и внутриполитическое значение государств будет определяться их уровнем и доступностью для населения. Гонка за ИИ и биотехнологиями уже идет, она превзойдет по напряженности ядерную и ракетную прошлого века. Многие современные проблемы отойдут на второй план, потребуется общемировое регулирование. Нужно готовиться и надеяться, что наша цивилизация продемонстрирует зрелость.
Будут ли противники «перехода» вида Homo Sapiens в технологически изменяемого «наследника» Nano Sapiens? Разумеется — противники, сторонники, пессимисты, оптимисты, моралисты, и, конечно, мошенники. Как отмечает Кишинец, это не сможет оказать большого влияния на общий ход событий, слишком ценны для людей результаты биомедицины и биоинженерии. Ключевой проблемой будет их доступность.
Футурология
Футурология позволяет раньше увидеть то, что многие поймут чуть позже. В мире разворачивается невиданная битва за Будущее. На острие не только наука, инженерия, но и позиция в мире футурологических идей. Отечественная футурология требует внимания. Не помешает импортозамещение — суверенное представление о будущем: внутренняя идеология и мягкая международная сила.
Минимум два технологических направления: искусственный интеллект и биотехнологии претендуют на роль особо важных в развитии цивилизации. Поэтому, указывет Владимир Кишинец, научно-футурологическое прогнозирование становиться актуальным.