Цивилизация будущего

Биотехнологии в перспективе станут важнейшей индустрией. Мировое и внутриполитическое значение государств будет определяться их уровнем и доступностью для населения. Гонка за ИИ и биотехнологиями уже идет, она превзойдет по напряженности ядерную и ракетную прошлого века. Многие современные проблемы отойдут на второй план, потребуется общемировое регулирование. Нужно готовиться и надеяться, что наша цивилизация продемонстрирует зрелость.