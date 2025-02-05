В Казани ястреб Трифон отпугивает стаи птиц на мусорном полигоне

В Казани для решения проблемы скопления птиц на мусорном полигоне «Восточный» решили привлечь ястреба-тетеревятник Трифона. С хищником будет работать доктор биологических наук Ильдар Еналеев.
Пернатые в поисках еды начинают растаскивать отходы, что может быть опасно для человека, поскольку птицы могут стать разносчиками заболеваний. Вдобавок ко всему, полигон находится в подлетной зоне Казанского авиазавода.
Основная задача ястреба — отпугивать стаи птиц. Ему не разрешают охотиться на ворон или галок. Сотрудники полигона регулярно вместе с Трифоном обходят территорию. Птицу кормят, ей оказывают должный уход.
Уже есть первые результаты — численность стайных птиц сократилась в разы. В ближайшее время на полигоне планируют поселить еще одного крылатого хищника, сообщает пресс-служба УК «ПЖКХ».