Сибирячка отметила 95 юбилей в Боханском районе

Жительница Боханского района, что в Иркутской области Обогол Хомонова 4 февраля 2025 года отметила свой 95 день рождения. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Эдуард Коняев.
Когда началась Великая Отечественная война, сибирячка еще даже не окончила пятый класс в школе, однако уже ушла работать в колхоз. Задачи были непростыми — косить и убирать сено, доить коров. Она проработала там до самой пенсии.
У Обогол Хомоновой большая и крепкая семья. Вместе с супругом она воспитала трех сыновей и пять дочерей. Сейчас у нее 22 внука и 32 правнука.
— Такой почтенный возраст- это не просто цифра, это целая эпоха, наполненная яркими моментами, мудростью и опытом, а также нелегким трудом с раннего детства, испытаниями военных лет, — рассказывает Эдуард Коняев.
Сибирячка является тружеником тыла и ветераном труда, награждена медалью Материнства.
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