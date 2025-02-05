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Сибирячка отметила 95 юбилей в Боханском районе

Обогол Хомонова воспитала восемь детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Боханского района, что в Иркутской области Обогол Хомонова 4 февраля 2025 года отметила свой 95 день рождения. Об этом КП-Иркутск сообщил мэр района Эдуард Коняев.

Когда началась Великая Отечественная война, сибирячка еще даже не окончила пятый класс в школе, однако уже ушла работать в колхоз. Задачи были непростыми — косить и убирать сено, доить коров. Она проработала там до самой пенсии.

У Обогол Хомоновой большая и крепкая семья. Вместе с супругом она воспитала трех сыновей и пять дочерей. Сейчас у нее 22 внука и 32 правнука.

— Такой почтенный возраст- это не просто цифра, это целая эпоха, наполненная яркими моментами, мудростью и опытом, а также нелегким трудом с раннего детства, испытаниями военных лет, — рассказывает Эдуард Коняев.

Сибирячка является тружеником тыла и ветераном труда, награждена медалью Материнства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что полицейские стали донорами крови и костного мозга в Иркутске.