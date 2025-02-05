Хоменко: Беларусь на 100% справилась с проблемой нищеты и голода

«Слово “нищета” для белорусского народа просто несвойственно, тогда как для отдельных государств этот показатель выполнен менее чем на 20%. Голод: эта проблема у нас завершена еще давным-давно, и о подобных временах мы даже не помним. Экология: о чистоте белорусской воды, белорусского воздуха, наших природных ресурсах, лесных ресурсах сложены песни, стихи, а туристический бум, который есть на сегодняшний день, подтверждает статус Беларуси как легких Европы», — сказал Хоменко перед заседанием президиума Совмина в среду, на котором был рассмотрен проект Национальной стратегии развития Беларуси до 2040 года.