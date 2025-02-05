Хоменко: Беларусь на 100% справилась с проблемой нищеты и голода

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Беларусь является одним из лидеров в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) в мире, сообщил заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Сергей Хоменко, передает корреспондент Sputnik.
Он отметил, что страна реализовала четыре из 17 целей на 100%. По его словам, подобными показателями не каждое европейское и североамериканское государство может похвастаться.
«Слово “нищета” для белорусского народа просто несвойственно, тогда как для отдельных государств этот показатель выполнен менее чем на 20%. Голод: эта проблема у нас завершена еще давным-давно, и о подобных временах мы даже не помним. Экология: о чистоте белорусской воды, белорусского воздуха, наших природных ресурсах, лесных ресурсах сложены песни, стихи, а туристический бум, который есть на сегодняшний день, подтверждает статус Беларуси как легких Европы», — сказал Хоменко перед заседанием президиума Совмина в среду, на котором был рассмотрен проект Национальной стратегии развития Беларуси до 2040 года.
Что такое ЦУР
Цели в области устойчивого развития — это 17 взаимосвязанных задач, которые утверждены Генассамблеей Организации Объединенных Наций. Среди них — ликвидация нищеты, голода, борьба с изменением климата, хорошее здоровье и благополучие, чистая вода и энергия, гендерное равенство и так далее.
Государства должны одновременно принимать меры по ликвидации бедности наравне с наращиванием экономического роста, решать целый ряд социальных вопросов в области образования, здравоохранения и трудоустройства.
Беларусь в Целях устойчивого развития делает акцент на развитие регионов. Достичь всех показателей республика намерена к 2030 году. На данный момент республика входит в топ-30 стран по достижению ЦУР.