Премьер Головченко: продолжительность жизни в Беларуси вырастет до 80,5 лет к 2040 году

Премьер-министр Роман Головченко сказал, что к 2040 году в Беларуси продолжительность жизни вырастет до 80,5 лет, пишет БелТА.
Так, премьер пояснил, что Национальная стратегия устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года, среди прочего, предусматривает требующие пристального внимания и находящиеся в повестке направления работы. Здесь он назвал вопросы демографии, экологии и баланса ресурсов.
Глава правительства заметил, что эти вопросы не новы, но нужно ответить на вопросы о том, как, например, в Беларуси будут стабилизировать численность населения и обеспечивать устойчивое развитие демографии. Еще он спросил о мерах, предпринятых для реализации концепции активного долголетия. И поинтересовался о развития так называемой «серебряной экономики», которая ориентирована на определенную долю пожилых людей в обществе.
— Целевыми ориентирами в экологической сфере должны стать повсеместное внедрение принципов циркулярной экономики и развитие зеленой инфраструктуры, — потребовал Головченко.
А числовыми индикаторами стратегии он назвал цифры, намеченные к 2040-му и являющиеся достаточно амбициозными.
— Рост валового внутреннего продукта, инвестиций и экспорта практически в два раза, доли цифровой экономики — в три раза, доли высокотехнологичных производств — до 50%, — перечислил он.
Но еще премьер сказал, какой будет продолжительность жизни белорусов через 15 лет.
— Продолжительности жизни — до 80,5 лет, — уверен премьер.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу на 2025 год. Также названы объекты, которые построят или реконструируют по инвестпрограмме в 2025 году: «Технопарки, автодороги, мосты, больницы, школы и два храма».
А еще Конституционный суд поручил изменить закон после жалобы покинувшего место ДТП пьяного водителя.