Премьер Головченко: продолжительность жизни в Беларуси вырастет до 80,5 лет к 2040 году

Глава правительства заметил, что эти вопросы не новы, но нужно ответить на вопросы о том, как, например, в Беларуси будут стабилизировать численность населения и обеспечивать устойчивое развитие демографии. Еще он спросил о мерах, предпринятых для реализации концепции активного долголетия. И поинтересовался о развития так называемой «серебряной экономики», которая ориентирована на определенную долю пожилых людей в обществе.