Вторые сутки идет розыск 35-летнего уфимца

Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно уже два дня, 4 февраля он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост — 170 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, бордовые кроссовки и серую вязаную шапку.