Вторые сутки идет розыск 35-летнего уфимца

В Уфе пропал 35-летний Евгений Васильев. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».
Как сообщают активисты, местонахождение мужчины неизвестно уже два дня, 4 февраля он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Его рост — 170 сантиметров, у него среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, бордовые кроссовки и серую вязаную шапку.
Волонтеры «БашРегионСпас» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (937) 310−21−12 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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