Как узнать размер социальной пенсии и кому она положена, индексация в 2025 году

Источник: Газета.Ру

В России есть несколько видов пенсионных выплат. Помимо страховой пенсии, которую получает большинство граждан при выходе на заслуженный отдых, существует социальная. О том, кому она положена, сколько в среднем составляют выплаты, как их оформить, и когда социальные пенсии будут проиндексированы в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Что такое социальная пенсия.

Социальная пенсия в России — это ежемесячное пособие для нетрудоспособных граждан. Такой вид пенсии называют государственной. Обо всех особенностях ее назначения рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Главная из особенностей — в финансировании. Если страховая пенсия формируется благодаря взносам работодателей, то социальная финансируется напрямую из федерального бюджета. На нее не оказывает влияние стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент.

«Право на получение социальной пенсии имеют граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России. Основное условие — отсутствие других источников дохода, таких как зарплата или страховая пенсия по старости. Назначение социальной пенсии регулируется законом №ФЗ-166 “О государственном пенсионном обеспечении в РФ”, — пояснил Петр Щербаченко.

Право на назначение социальной пенсии возникает при условии постоянного проживания в России.

Какие виды социальной пенсии существуют.

Государство предусмотрело несколько видов социальной пенсии:

~Социальная пенсия по старости~

Назначается гражданам, у которых нет права на страховую пенсию. Например, если в течение трудоспособного возраста человек не набрал достаточный стаж и ему не хватает индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Этот вид пенсии назначается государством на пять лет позже, чем страховая пенсия. В связи с поэтапным повышением трудоспособного возраста в ближайшие годы будет меняться и возраст назначения таких выплат.

В 2025 году возраст назначения социальной пенсии по старости составляет ~68 лет для мужчин~ и ~63 года для женщин~. В 2026 году возрастные требования увеличатся на год: 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.

Увеличение трудоспособного возраста для назначения социальной пенсии не распространяется на представителей коренных народов Севера. Для них возрастной порог существенно ниже: для мужчин — от 55 лет, для женщин — от 50 лет.

~Социальная пенсия по инвалидности~

Этот вид социальной пенсии распространяется на детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью всех групп. Важное условия для назначения выплаты: полное отсутствие страхового стажа на момент обращения за пенсией.

Пенсия назначается на срок установления инвалидности, в том числе бессрочно.

~Социальная пенсия по потере кормильца~

Социальная пенсия по потере кормильца назначается следующим категориям граждан:

* дети до 18 лет;



* студенты очной формы обучения до 23 лет, которые лишились одного или обоих родителей — до завершения обучения.



* дети, чьи родители неизвестны либо дети умершей одинокой матери.

Как изменится социальная пенсия в 2025 году.

Социальные пенсии ежегодно индексируются по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В отличие от страховых пенсий, которые повышают с января, социальные обычно индексируют в апреле.

Объем индексации прописан в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

На конец 2025 года средний размер социальной пенсии составит ~15 456 рублей.~

Размеры социальной пенсии до 1 апреля 2025 года:

* По старости — 7689,83 рубля.



* Представителям малочисленных народов Севера — 7689,83 рубля.



* Инвалидам I группы — 15 379,73 рубля.



* Инвалидам II группы — 7689,83 рубля.



* Инвалидам III группы — 6536,41 рубля.



* Инвалидам с детства и детям с инвалидностью I группы — 18 455,42 рубля.



* Инвалидность с детства II группы— 15 379,73 рубля.



* По потере кормильца — 7689,48 рубля.



* Детям в возрасте до 18 лет и учащимся до 23 лет, потерявшим обоих родителей, в том числе детям в возрасте до 18 лет и учащимся до 23 лет умершей одинокой матери (круглые сироты), детям, оба родителя которых неизвестны («подкидыши») — 15 379,73 рубля.

Размеры социальной пенсии с 1 апреля 2025 года:

* По старости — 8824,08 рубля.



* Представителям малочисленных народов Севера — 8822,91 рубля.



* Инвалидам I группы — 17 648,24 рубля.



* Инвалидам II группы — 8824,08 рубля.



* Инвалидам III группы — 7500,53 рубля.



* Инвалидам с детства и детям с инвалидностью — 21 177,59 рубля.



* По потере кормильца — 8824,08 рубля.



* Детям в возрасте до 18 лет и учащимся до 23 лет, потерявшим обоих родителей, в том числе детям в возрасте до 18 лет и учащимся до 23 лет умершей одинокой матери (круглые сироты), детям, оба родителя которых неизвестны («подкидыши») — 17 648,24 рубля.

Как получить социальную пенсию.

Чтобы оформить социальную пенсию по старости:

* Подайте заявление в личном кабинете на «Госуслугах» или при визите в отделение СФР либо МФЦ.



* Для оформления пенсии понадобится паспорт.



* Если социальную пенсию по старости оформляет представитель малочисленных народов Севера, потребуется свидетельство о рождении с указанием национальности. В том случае, если в свидетельстве не указана национальность, разрешается предоставить справку от общины коренных малочисленных народов Севера или местной администрации.



* СФР рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней и сообщит о своем решении. Если решение положительное, пенсия будет назначена с того месяца, в котором было подано заявление.

Чтобы оформить социальную пенсию по инвалидности:

Это вид пенсии назначается гражданам с инвалидностью любой группы автоматически на основании медико-социальной экспертизы (МСЭ). С 2022 года сотрудники бюро МСЭ самостоятельно передают данные в Социальный фонд России.

Однако в том случае, если пенсию по каким-то причинам не назначили, потребуется:

* посетить СФР;



* предоставить пакет документов: СНИЛС, справку об инвалидности, номер банковского счета для начисления выплат.

Чтобы оформить социальную пенсию по потере кормильца:

За этим видом пенсии могут обратиться нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении, независимо от продолжительности трудового стажа и причины смерти. Начать получать выплату можно в любое время после возникновения права на нее.

Этот вид пенсии не назначается автоматически, за ним нужно обратиться лично с пакетом документов:

* подайте заявление на «Госуслугах»,



* обратитесь лично в Социальный фонд,

