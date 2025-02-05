Как узнать размер социальной пенсии и кому она положена, индексация в 2025 году

В России есть несколько видов пенсионных выплат. Помимо страховой пенсии, которую получает большинство граждан при выходе на заслуженный отдых, существует социальная. О том, кому она положена, сколько в среднем составляют выплаты, как их оформить, и когда социальные пенсии будут проиндексированы в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».
Что такое социальная пенсия.
Социальная пенсия в России — это ежемесячное пособие для нетрудоспособных граждан. Такой вид пенсии называют государственной. Обо всех особенностях ее назначения рассказал «Газете.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.
Главная из особенностей — в финансировании. Если страховая пенсия формируется благодаря взносам работодателей, то социальная финансируется напрямую из федерального бюджета. На нее не оказывает влияние стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент.
«Право на получение социальной пенсии имеют граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России. Основное условие — отсутствие других источников дохода, таких как зарплата или страховая пенсия по старости. Назначение социальной пенсии регулируется законом №ФЗ-166 “О государственном пенсионном обеспечении в РФ”, — пояснил Петр Щербаченко.
Право на назначение социальной пенсии возникает при условии постоянного проживания в России.
Какие виды социальной пенсии существуют.
Государство предусмотрело несколько видов социальной пенсии:
~Социальная пенсия по старости~
Назначается гражданам, у которых нет права на страховую пенсию. Например, если в течение трудоспособного возраста человек не набрал достаточный стаж и ему не хватает индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Этот вид пенсии назначается государством на пять лет позже, чем страховая пенсия. В связи с поэтапным повышением трудоспособного возраста в ближайшие годы будет меняться и возраст назначения таких выплат.
В 2025 году возраст назначения социальной пенсии по старости составляет ~68 лет для мужчин~ и ~63 года для женщин~. В 2026 году возрастные требования увеличатся на год: 69 лет для мужчин и 64 года для женщин.
Увеличение трудоспособного возраста для назначения социальной пенсии не распространяется на представителей коренных народов Севера. Для них возрастной порог существенно ниже: для мужчин — от 55 лет, для женщин — от 50 лет.
~Социальная пенсия по инвалидности~
Этот вид социальной пенсии распространяется на детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью всех групп. Важное условия для назначения выплаты: полное отсутствие страхового стажа на момент обращения за пенсией.
Пенсия назначается на срок установления инвалидности, в том числе бессрочно.
~Социальная пенсия по потере кормильца~
Социальная пенсия по потере кормильца назначается следующим категориям граждан:
* дети до 18 лет;
Как изменится социальная пенсия в 2025 году.
Социальные пенсии ежегодно индексируются по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год. В отличие от страховых пенсий, которые повышают с января, социальные обычно индексируют в апреле.
Объем индексации прописан в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
На конец 2025 года средний размер социальной пенсии составит ~15 456 рублей.~
Размеры социальной пенсии до 1 апреля 2025 года:
* По старости — 7689,83 рубля.
Размеры социальной пенсии с 1 апреля 2025 года:
* По старости — 8824,08 рубля.
Как получить социальную пенсию.
Чтобы оформить социальную пенсию по старости:
* Подайте заявление в личном кабинете на «Госуслугах» или при визите в отделение СФР либо МФЦ.
Чтобы оформить социальную пенсию по инвалидности:
Это вид пенсии назначается гражданам с инвалидностью любой группы автоматически на основании медико-социальной экспертизы (МСЭ). С 2022 года сотрудники бюро МСЭ самостоятельно передают данные в Социальный фонд России.
Однако в том случае, если пенсию по каким-то причинам не назначили, потребуется:
* посетить СФР;
Чтобы оформить социальную пенсию по потере кормильца:
За этим видом пенсии могут обратиться нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении, независимо от продолжительности трудового стажа и причины смерти. Начать получать выплату можно в любое время после возникновения права на нее.
Этот вид пенсии не назначается автоматически, за ним нужно обратиться лично с пакетом документов:
* подайте заявление на «Госуслугах»,