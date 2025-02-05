Путин отменил межвидовой статус военных округов в России

«В состав военного округа входят управление военного округа, объединения, соединения, органы военной полиции, воинские части, организации Вооруженных сил и военные комиссариаты, дислоцированные на его территории, в соответствии с перечнями, утвержденными министром обороны Российской Федерации [Андреем Белоусовым], а в отдельных случаях — российские военные базы (объекты), дислоцированные за пределами территории Российской Федерации», — говорится в документе.