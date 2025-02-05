Уточнили свойства металлического водорода при помощи машинного обучения

Используя этот подход физики просчитали, как меняется вязкость водорода и его способность к диффузии при сверхвысоких давлениях и больших температурах, что в прошлом не удавалось сделать из-за запредельно высоких затрат вычислительных ресурсов. Также ученые подтвердили, что жидкий водород ведет себя подобно плазме при высоких давлениях, и нашли объяснение тому, почему характерный для него коэффициент диффузии аномальным образом растет при повышении плотности проводящей водородной «жидкости». Все это значительно расширило представления ученых о свойствах металлического водорода.