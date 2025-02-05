Мероприятие «Злостный неплательщик» пройдет в Братске и районе 6 февраля

В Братске и Братском районе 5 и 6 февраля 2025 проходит профилактическое мероприятие «Злостный неплательщик». Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, в обозначенный период инспекторы ищут людей, которые не уплачивают административные штрафы, и привлекают их к ответственности.
— Напомним, штраф нужно погасить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Иначе грозит административная ответственность, а сумму долга увеличится в два раза. Также можно получить арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, — отметили в пресс-службе ведомства.
В том случае, если должник решил вернуть всю сумму в течение 30 дней, то ему можно заплатить не 100% от штрафа, а 75%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузоподъемность увеличили до 20 тонн на переправе в Братском районе. Речь идет о ледовой дороге, расположенной между селом Ключи-Булак и Харанжино.