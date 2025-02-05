Мероприятие «Злостный неплательщик» пройдет в Братске и районе 6 февраля

— Напомним, штраф нужно погасить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. Иначе грозит административная ответственность, а сумму долга увеличится в два раза. Также можно получить арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, — отметили в пресс-службе ведомства.