В Уфе исследовательский центр запустил спектрометр ядерного магнитного резонанса

«Современные технологические решения, примененные в инновационном приборе, позволят в 1,5−2 раза увеличить пропускную способность спектрометра и закрыть возросшие потребности в качественных спектрах при выполнении федеральных государственных заданий и республиканских научно-исследовательских программ институтов. Новое оборудование будет востребовано и у промышленных предприятий республики, ведущих свои разработки в целях укрепления технологического суверенитета страны», — сказано в сообщении.