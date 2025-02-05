В Уфе исследовательский центр запустил спектрометр ядерного магнитного резонанса

УФА, 5 февраля. /ТАСС/. Спектрометр ядерного магнитного резонанса стоимостью почти в 100 млн рублей запустили в Уфимском федеральном исследовательском центре Российской академии наук. Оборудование с увеличенной пропускной способностью позволит закрыть возросшие потребности в качественных спектрах и будет востребовано промышленными предприятиями, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
«Современные технологические решения, примененные в инновационном приборе, позволят в 1,5−2 раза увеличить пропускную способность спектрометра и закрыть возросшие потребности в качественных спектрах при выполнении федеральных государственных заданий и республиканских научно-исследовательских программ институтов. Новое оборудование будет востребовано и у промышленных предприятий республики, ведущих свои разработки в целях укрепления технологического суверенитета страны», — сказано в сообщении.
Установка поступила в рамках национального проекта «Наука и университеты». Как рассказал старший научный сотрудник института Александр Лобов, спектроскопия ядерного магнитного резонанса — самый мощный и информативный метод исследования веществ на молекулярном уровне. Он широко применяется в химии, физике, молекулярной биологии, спектроскопия устанавливает строение молекул, которое определяет свойства вещества.