В Ростове-на-Дону определили состав половины комиссии по выбору главы города

11 февраля 2025 года на заседании Городской думы Ростова-на-Дону рассмотрят решение о назначении половины членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. Проект документа можно найти на сайте городской администрации.
Включить в комиссию предлагается пять человек:
— Станислава Затонского — члена общественной палаты Ростовской области, заслуженного врача России, доцента кафедры терапии РостГМУ, кандидата наук;
— Наталью Керносенко — начальника правового отдела аппарата Ростовской-на-Дону городской Думы;
— Георгия Лусиенко — декана факультета дополнительного образования Ростовского филиала ВГУЮ РПА Минюста России;
— Елену Соболеву — директора Ростовского филиала издательского дома «Комсомольская правда»;
— Михаила Чернышева — председателя Общественной палаты Ростова-на-Дону, доктора экономических наук.
Напомним, также на будущем заседании депутаты должны рассмотреть вопрос об отставке председателя городской Думы — главы Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной. Если решение согласуют, начнется запуск процедуры отбора на должность главы Ростова-на-Дону.