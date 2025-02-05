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Последние новости к вечеру 5 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 5 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 5 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 февраля 2025 года.

Кремль сообщил об оживлении контактов с США

Источник: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Песков заявил, что контакты между Россией и США по линии отдельных ведомств продолжаются и в последнее время активизировались. Однако он не стал уточнять детали.

Россия вернула из украинского плена 150 военных

Источник: РИА "Новости"

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150», сообщили в Минобороны РФ. Освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают медпомощь.

В Белом доме объяснили желание Трампа получить металлы Украины

Источник: AP 2024

Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины для компенсации расходов США на помощь Киеву, заявил пресс-секретарь Совета нацбезопасности. В Белом доме обсуждают возможные способы возврата средств, но сроки пока не определены.

Бастрыкин предложил поднять возраст продажи алкоголя

Источник: РИА "Новости"

СК предлагает запретить продажу алкоголя до 21 года, заявил глава ведомства Бастрыкин. Инициатива направлена на борьбу с алкоголизацией молодежи и затронет все виды спиртного. Сейчас в России продают алкоголь с 18 лет.

В Росавиации прокомментировали отчет о катастрофе в Актау

Источник: AP 2024

Росавиация сообщила, что предварительный отчет Минтранса Казахстана по катастрофе рейса AZAL под Актау не содержит выводов о причинах. Итоговый отчет будет опубликован после завершения расследования.