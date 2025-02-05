Последние новости к вечеру 5 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 февраля 2025 года.
Кремль сообщил об оживлении контактов с США
Песков заявил, что контакты между Россией и США по линии отдельных ведомств продолжаются и в последнее время активизировались. Однако он не стал уточнять детали.
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «150 на 150», сообщили в Минобороны РФ. Освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывают медпомощь.
В Белом доме объяснили желание Трампа получить металлы Украины
Трамп хочет получить редкоземельные металлы с Украины для компенсации расходов США на помощь Киеву, заявил пресс-секретарь Совета нацбезопасности. В Белом доме обсуждают возможные способы возврата средств, но сроки пока не определены.
Бастрыкин предложил поднять возраст продажи алкоголя
СК предлагает запретить продажу алкоголя до 21 года, заявил глава ведомства Бастрыкин. Инициатива направлена на борьбу с алкоголизацией молодежи и затронет все виды спиртного. Сейчас в России продают алкоголь с 18 лет.
В Росавиации прокомментировали отчет о катастрофе в Актау
Росавиация сообщила, что предварительный отчет Минтранса Казахстана по катастрофе рейса AZAL под Актау не содержит выводов о причинах. Итоговый отчет будет опубликован после завершения расследования.