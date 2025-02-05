15-летнего мальчика из Уфы не могут отыскать уже больше трех недель

Как сообщают волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно с 13 января. Приметы пропавшего: его рост — 167 сантиметров, у него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в черную удлиненную куртку, белую футболку, черное трико и белые кроссовки.