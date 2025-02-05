15-летнего мальчика из Уфы не могут отыскать уже больше трех недель

В Уфе больше трех недель разыскивают 15-летнего Артема Фазлыева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно с 13 января. Приметы пропавшего: его рост — 167 сантиметров, у него среднее телосложение, темные волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в черную удлиненную куртку, белую футболку, черное трико и белые кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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