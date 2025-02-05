Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владелец иномарки отсудил у автосервиса 635 тысяч в Саратове

Клиент был недоволен некачественным ремонтом авто.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове владелец иномарки отсудил крупную сумму у автосервиса. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов24» со ссылкой на ГУФССП России по Саратовской области, мужчина был недоволен ремонтом.

— Автомобилист обратился за помощью к специалистам, у его «Рено Меган» были проблемы с двигателем. За замену головки блока цилиндров он заплатил 143 тысячи рублей, после чего обнаружил протечку масла и посторонний шум в двигателе, которые не получалось устранить. Чтобы восстановить свои права, он обратился в суд, — пишут журналисты.

Техническая экспертиза показала, что причиной неисправности стали неоригинальные и изношенные детали. Тогда суд обязал юридическое лицо выплатить 635 тысяч, как за плохой ремонт, так и за ущерб, неустойки, судебные издержки.

Приставы завели исполнительное производство, уведомили должника о наложенном штрафе, однако он платить не торопился. Когда его счета в банке арестовали и пригрозили уголовной ответственностью, то он вернул всю сумму водителю.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд избрал меру пресечения старшекласснику после драки в ТЦ в Иркутске.