Владелец иномарки отсудил у автосервиса 635 тысяч в Саратове

В Саратове владелец иномарки отсудил крупную сумму у автосервиса. Как сообщают журналисты телеканала «Саратов24» со ссылкой на ГУФССП России по Саратовской области, мужчина был недоволен ремонтом.
— Автомобилист обратился за помощью к специалистам, у его «Рено Меган» были проблемы с двигателем. За замену головки блока цилиндров он заплатил 143 тысячи рублей, после чего обнаружил протечку масла и посторонний шум в двигателе, которые не получалось устранить. Чтобы восстановить свои права, он обратился в суд, — пишут журналисты.
Техническая экспертиза показала, что причиной неисправности стали неоригинальные и изношенные детали. Тогда суд обязал юридическое лицо выплатить 635 тысяч, как за плохой ремонт, так и за ущерб, неустойки, судебные издержки.
Приставы завели исполнительное производство, уведомили должника о наложенном штрафе, однако он платить не торопился. Когда его счета в банке арестовали и пригрозили уголовной ответственностью, то он вернул всю сумму водителю.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд избрал меру пресечения старшекласснику после драки в ТЦ в Иркутске.