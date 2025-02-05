Владелец иномарки отсудил у автосервиса 635 тысяч в Саратове

— Автомобилист обратился за помощью к специалистам, у его «Рено Меган» были проблемы с двигателем. За замену головки блока цилиндров он заплатил 143 тысячи рублей, после чего обнаружил протечку масла и посторонний шум в двигателе, которые не получалось устранить. Чтобы восстановить свои права, он обратился в суд, — пишут журналисты.