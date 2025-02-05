«Барическая гора» обрушится на Нижний Новгород: давление будет аномально высоким

Нормальным считается показатель в 760 мм ртутного столба над уровнем моря. При перепадах давления люди могут почувствовать недомогание. При высоком атмосферном давлении хуже себя ощущают гипертоники, люди с нарушением обмена веществ и те, кто перенес инсульт или инфаркт. Им рекомендуется снизить физические нагрузки и употребление алкоголя.