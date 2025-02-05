«Барическая гора» обрушится на Нижний Новгород: давление будет аномально высоким

В выходные в Нижнем Новгороде ожидается аномально высокое атмосферное давление — до 775 мм ртутного столба. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
«Оно (атмосферное давление, — прим. ред.) будет рекордно высоким не только для 8 февраля, и не только для февраля, а вообще за весь период наблюдения. Оно будет примерно 775−777 мм ртутного столба», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России, метеоролог Роман Вильфанд изданию «Интерфакс».
Нормальным считается показатель в 760 мм ртутного столба над уровнем моря. При перепадах давления люди могут почувствовать недомогание. При высоком атмосферном давлении хуже себя ощущают гипертоники, люди с нарушением обмена веществ и те, кто перенес инсульт или инфаркт. Им рекомендуется снизить физические нагрузки и употребление алкоголя.
В целом, по прогнозам синоптиков, в выходные область высокого давления — антициклон — сформируется над центром европейской России.
В Нижнем Новгороде атмосферное давление днем в субботу, 8 февраля, достигнет значения 775 мм рт.ст., а ночью — 776 мм. 9 февраля барометры покажут 771 мм рт.ст., а ночью — 773 мм рт.ст. Специалисты отмечают, что самое высокое давление в течение суток обычно бывает именно ночью, а самое низкое — днем. Оно повышается при остывании воздуха и понижается при его нагреве.
После выходных атмосферное давление в Нижнем Новгороде, по прогнозам, будет понижаться — в понедельник упадет до 764 мм рт.ст., а во вторник чуть поднимется до 766 мм. При этом оно все равно останется выше нормы.