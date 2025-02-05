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Правило двух часов для коротких маршрутов по М-11 отменят с 17 февраля

Правило вводили для борьбы с водителями, уклоняющимися от оплаты проезда.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-11 «Нева» на участке от Солнечногорска до Петербурга отменят правило двух часов для коротких маршрутов. Сейчас, если водители находятся более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы при общей длине маршрута менее 50 километров, то к ним применяется максимальный тариф. Такое правило вводили для борьбы с мошенниками, уклоняющимися от оплаты проезда. С 17 февраля оно перестанет действовать. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

— На трассе была внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа, — добавили в пресс-службе.

Водители, которые ошибочно оплатили проезд по максимальному тарифу, могут обратиться для решения вопроса к оператору платного участка.