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Семье погибшего бойца СВО из Ростовской области вручили орден Мужества

Участника СВО из Ростовской области посмертно удостоили государственной награды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области Орден Мужества передали семье погибшего участника СВО Станислава Пахомова. Церемонию провели 5 февраля в администрации Пролетарского района, сообщают местные власти.

Военнослужащий был удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Государственную награду родственникам бойца вручили военный комиссар Пролетарского и Орловского районов Ростовской области, полковник Андрей Зароченцев и глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.