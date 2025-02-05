Семье погибшего бойца СВО из Ростовской области вручили орден Мужества

В Ростовской области Орден Мужества передали семье погибшего участника СВО Станислава Пахомова. Церемонию провели 5 февраля в администрации Пролетарского района, сообщают местные власти.
Военнослужащий был удостоен ордена Мужества за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.
Государственную награду родственникам бойца вручили военный комиссар Пролетарского и Орловского районов Ростовской области, полковник Андрей Зароченцев и глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.