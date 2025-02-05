В Петербурге впервые синтезировали самосветящийся монокристалл алмаза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе (ФТИ) в Санкт-Петербурге успешно синтезировали самосветящийся монокристалл алмаза. Как сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской, эта перспективная разработка будет основой для создания нового класса источников питания.
Рудской назвал это открытие одним из самых ярких достижений Петербургского отделения РАН.
«Среди достижений я бы выделил то, что в Физико-техническом институте впервые в мире получен кристалл алмаза светящийся. Это элемент будущих источников питания, которые будут обладать объемом заряда и держать его на нужном уровне несколько лет. Это сейчас на старте, но это уникальная перспектива. Неатомный источник питания, который работает несколько лет — это и освоение космоса, и та же Арктика, и так далее. Мне кажется, это очень серьезное фундаментальное открытие и разработка, которая находится на достаточно высоком уровне готовности», — сказал он.
В официальном информационном издании Петербургского отделения РАН «Научный Петербург» поясняется, что ученые ФТИ «первыми в мире успешно синтезировали самосветящийся монокристалл алмаза, активированный изотопом углерода (14С)». Кристалл массой 0,14 грамма стал результатом работы исследовательской команды, которая использовала для активирования 14С прекурсор в виде карбоната бария (BaCO). Технологический прорыв стал возможен благодаря применению передовых методов анализа, в частности, метода вторично-ионной масс-спектрометрии (ВИМС), с помощью которого было определено содержание изотопа в кристалле, сообщает издание.
Перспективная разработка.
По мнению ученых, синтез самосветящихся алмазов открывает новые горизонты их применения в различных областях, от медицины до микроэлектроники. В перспективе их свойства могут использоваться для создания нового класса аккумуляторов, отличающихся высокой надежностью.
По данным научного издания, в рамках исследования была разработана и построена установка для измерения оптической мощности самосветящихся материалов. Этот важный элемент эксперимента позволил точно зафиксировать и проанализировать выделяемую оптическую мощность монокристаллов.
«Результаты показали, что алмаз типа IIb имеет большой потенциал для создания кристаллов с интенсивной радиолюминесценцией даже при относительно низком содержании активного изотопа 14С. Такие характеристики делают его крайне перспективным для использования в качестве прочного и экологически чистого ядра для фотогальванических ядерных электрических батарей. Уникальная способность этих батарей при наличии самосветящихся кристаллов заключается в чрезвычайно длительном сроке эксплуатации — считается, что они могут функционировать десятки, а, возможно, и сотни лет, что является значительным шагом вперед в технологиях получения источников энергии», — говорится в статье.