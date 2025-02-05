В Петербурге впервые синтезировали самосветящийся монокристалл алмаза

«Среди достижений я бы выделил то, что в Физико-техническом институте впервые в мире получен кристалл алмаза светящийся. Это элемент будущих источников питания, которые будут обладать объемом заряда и держать его на нужном уровне несколько лет. Это сейчас на старте, но это уникальная перспектива. Неатомный источник питания, который работает несколько лет — это и освоение космоса, и та же Арктика, и так далее. Мне кажется, это очень серьезное фундаментальное открытие и разработка, которая находится на достаточно высоком уровне готовности», — сказал он.