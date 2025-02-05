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Минобороны России сообщило, что Беларусь приняла 150 военных, которые вернули с территории Украины

Минобороны: Беларусь приняла 150 военных, которых вернули с территории Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны России проинформировали о том, что Беларусь приняла 150 военных, которые вернули с территории Украины.

«5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны России также добавили, что взамен российская сторона переда 150 военнопленный ВСУ.

Все 150 российских военных, как подчеркнули в Минобороны РФ, в настоящее время находятся на территории Беларуси. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставлены возможности для того, чтобы оперативно связаться с родственниками.

Все военнослужащие будут доставлены в Россию для реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Кроме сказанного, в официальном сообщении также подчеркивается, что посреднические усилия гуманитарного характера для состоявшегося обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее мы писали о том, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что продолжительность жизни в республике достигнет 80,5 лет к 2040 году (читать далее тут).