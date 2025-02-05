Минобороны России сообщило, что Беларусь приняла 150 военных, которые вернули с территории Украины

В Министерстве обороны России проинформировали о том, что Беларусь приняла 150 военных, которые вернули с территории Украины.
«5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны России также добавили, что взамен российская сторона переда 150 военнопленный ВСУ.
Все 150 российских военных, как подчеркнули в Минобороны РФ, в настоящее время находятся на территории Беларуси. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, предоставлены возможности для того, чтобы оперативно связаться с родственниками.
Все военнослужащие будут доставлены в Россию для реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Кроме сказанного, в официальном сообщении также подчеркивается, что посреднические усилия гуманитарного характера для состоявшегося обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты.
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