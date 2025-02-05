Эксперт Петров: природа может создавать структуры, похожие на квадрат Марса

«Эта квадратная структура далеко не первая, таких фактов было несколько десятков, и они все попали в новости в свое время. Пристальное рассмотрение каждого из них окончилось тем, что было найдено естественное объяснение. Самый талантливый скульптор — природа, на Земле известно огромное количество структур, которые тоже не выглядят естественными, например, Глаз Сахары — структура, которая выглядит как рукотворный карьер, или Молот Тора в штате Юта, Голова королевы на Тайване. Это свойство планет, которые обладают атмосферой, как Земля и Марс. Потому что эти структуры, в подавляющем большинстве, — результат воздействия атмосферы и процессов выветривания», — рассказал Петров.