Эксперт Петров: природа может создавать структуры, похожие на квадрат Марса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Загадочная квадратная структура, которую зафиксировали на поверхности Марса, является результатом воздействия атмосферы и процессов выветривания. Такие находки регулярны с XIX века, рассказал ТАСС доцент кафедры астрономии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Сергей Петров.
Ранее в СМИ распространился снимок квадратной структуры с поверхности Марса, сделанный спутником NASA. Пользователи Интернета и ученые стали предполагать разные версии происхождения структуры, порождая конспирологические теории.
«Эта квадратная структура далеко не первая, таких фактов было несколько десятков, и они все попали в новости в свое время. Пристальное рассмотрение каждого из них окончилось тем, что было найдено естественное объяснение. Самый талантливый скульптор — природа, на Земле известно огромное количество структур, которые тоже не выглядят естественными, например, Глаз Сахары — структура, которая выглядит как рукотворный карьер, или Молот Тора в штате Юта, Голова королевы на Тайване. Это свойство планет, которые обладают атмосферой, как Земля и Марс. Потому что эти структуры, в подавляющем большинстве, — результат воздействия атмосферы и процессов выветривания», — рассказал Петров.
По словам ученого, на Марсе с конца XIX века регулярно находят необычные структуры. Началось все с «марсианских каналов» в 1877 году, когда знаменитый итальянский астроном Джованни Скиапарелли увидел в телескоп линейные структуры. Тогда поднялся огромный ажиотаж, но искусственное происхождение каналов не подтвердилось.
«25 лет назад на Марс стали высаживаться первые марсоходы, и они стали отправлять огромное количество изображений на Землю. Были обнаружены структуры в форме лица, сердца, дверей и других форм. Нет никакого вреда в том, что люди верят в искусственность происхождения таких структур. Эти снимки побуждают интерес, и таким образом популяризируют науку», — добавил он.