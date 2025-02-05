Кто такая Ксения Петербургская и какие чудеса творила святая

«Со стороны она выглядела сумасшедшей. Одетая в штаны и кафтан своего покойного мужа, молодая вдова уверяла, что Андрей Федорович жив, а его жена — Ксения — умерла, приговаривая “Я Андрей Федорович, а вот Ксеньюшка моя скончалась и мирно почивает на кладбище. Я же, мирный, здесь”. Некоторые жалели ее, понимая, что перед ними несчастная молодая вдова, потерявшая все в один день. Однако Ксения искренне не понимала, почему к ней так относятся, ведь она чувствовала себя довольной своей жизнью», — рассказала Наталия Фоминых.