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Две иномарки вспыхнули на ходу в Стерлитамаке

В Стерлитамаке на ходу загорелись Ford Focus и Toyota Auris.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 февраля, в башкирском городе Стерлитамаке загорелись две иномарки. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.

Напротив улицы Саввы Тетюшева загорелся Ford Focus. Огнеборцы МЧС ликвидировали горение меньше чем за 15 минут. Согласно предварительной версии дознавателя ведомства, причиной ЧП стала неисправность топливной системы.

А вот почему вспыхнула Toyota Auris — пока выясняется. Все случилось в районе улице Нагуманова. На ликвидацию горения потребовалось меньше десяти минут.

— Вовремя проходите техосмотр. Есть неполадки — не затягивайте с ремонтом. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации автомобиля, — порекомендовали в МЧС.

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