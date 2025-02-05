Без вести пропала 16-летняя девочка из Иглино

В Башкирии пропала 16-летняя Диана Хасанова из села Иглино. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают активисты, местонахождение ребенка неизвестно уже 25 дней: 11 января она ушла из дома и все еще не вернулась обратно. У школьницы рост 170 сантиметров, у нее среднее телосложение, каштановые волосы и зеленые глаза. Она была одета в черное болоньевое пальто, черный спортивный костюм и черные угги.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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