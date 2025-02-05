В Казани на 9 мая дадут салют и проведут праздничные торжества

Согласно документу, основные мероприятия пройдут на площадях Тысячелетия и Первого мая, казанских парках и скверах (по отдельному плану), включая упомянутый Парк Победы, улице Баумана и Привокзальной площади Казань-1 (ул. Воровского, 33).
Отмечается, что в местных парках города организуют праздничную выездную торговлю (1−9 мая). Также в столице РТ проведут акции «Бессмертный полк» и «Парад у дома ветеранов».
Незадолго до Дня Победы, 1 мая, пройдут торжественные мероприятия у стелы «Казань — город трудовой доблести», а еще с 1 по 9 мая в городе проведут разные районные праздничные и спортивные мероприятия.