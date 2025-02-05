Зять Пригожина Евгений Ткаченко без вести пропал под Купянском в 2023 году

Mash также сообщил, что военный, служивший с Ткаченко в одном взводе, позвонил родственникам Пригожина и сообщил, что в декабре 2023 года был с ним на последнем боевом задании. На обратном пути их взвод попал под арт-обстрел и Ткаченко получил серьезные ранения в области бедра. Сослуживец пропавшего не помнит, как спасся, но через месяц после обстрела он позвонил семье Пригожина с телефона Ткаченко.