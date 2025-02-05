Прикаспийские степи являются общей родиной всех индоевропейцев

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские и зарубежные палеогенетики изучили структуру ДНК свыше 400 древних жителей Евразии, это позволило доказать, что общая родина всех индоевропейских народов, в том числе и их анатолийских представителей, находится в степях в низовьях Волги и в северных регионах российского Кавказа. Об этом сообщила пресс-служба австрийского Венского университета.
«Проведенный нами анализ показывает, что данная группа народов, жившая в низовьях Волги и на Кавказе, была генетически связана со всеми другими индоевропейскими популяциями. Она является главным кандидатом на роль популяции, которая говорила на древнем индо-анатолийском языке. Он был предком и индоевропейских языков, и языка анатолийских хеттов», — пояснил профессор Венского университета (Австрия) Рон Пинхаси, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечает профессор Пинхаси, на сегодняшний день существует две наиболее общепринятых гипотезы происхождения индоевропейской языковой семьи, «анатолийская» и «понтийско-каспийская». Первая предполагает, что общий предок индоевропейских языков возник на территории Анатолии в современной Турции, а вторая связывает их с представителями различных народов кочевников-скотоводов, живших в прикаспийских и причерноморских степях.
Долгое время лингвисты и историки склонялись в сторону первой гипотезы, однако за последние десять лет генетики нашли массу доказательств того, что их оппоненты были ближе к истине. В частности, анализ ДНК древних европейцев говорит о том, что первыми представителями индоевропейских народов были племена «ямной культуры», жившие в степях между Черным и Каспийским морем. Они распространились по остальной Евразии примерно 5−7 тыс. лет назад, породив так называемую «культуру шнуровой керамики».
Поиски общей родины индоевропейцев.
Данное открытие породило большой интерес к тому, где появились первые племена «ямной культуры», и были ли они предками всех индоевропейских народов, в том числе их представителей в Анатолии, куда мигранты из Прикаспия, предположительно, не проникали. Для получения подобных сведений профессор Пинхаси и его коллеги расшифровали и изучили структуру геномов 435 древних людей, живших в разных регионах современной России и в других областях Евразии в промежутке между 2000 и 6400 гг. до н.э.
Этот анализ подтвердил результаты предыдущих палеогенетических расчетов, а также указал на существование еще более древней группы протоиндоевропейских народов, которая была предком и «ямной культуры», и анатолийских хеттов, и прочих родственных им народов. Ее представители, как обнаружили профессор Пинхаси и его коллеги, обитали в низовьях Волги и в северных регионах Кавказа около 7 тыс. лет назад, откуда они проникли 5−6 тыс. лет назад в причерноморские степи и в Анатолию.
По текущим оценкам исследователей, представители «ямной культуры» унаследовали около 80% генома от древних жителей Прикаспия и Кавказа, тогда как хетты и прочие народы Анатолии получили от них более десятой доли генома. Это объединяет обе ветви индоевропейских народов, разрешает почти двухсотлетний научный диспут и позволяет говорить о том, что прикаспийские степи и низовья Волги являются общей родиной для предков всех современных носителей этих языков, подытожили ученые.