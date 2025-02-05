Прикаспийские степи являются общей родиной всех индоевропейцев

Этот анализ подтвердил результаты предыдущих палеогенетических расчетов, а также указал на существование еще более древней группы протоиндоевропейских народов, которая была предком и «ямной культуры», и анатолийских хеттов, и прочих родственных им народов. Ее представители, как обнаружили профессор Пинхаси и его коллеги, обитали в низовьях Волги и в северных регионах Кавказа около 7 тыс. лет назад, откуда они проникли 5−6 тыс. лет назад в причерноморские степи и в Анатолию.