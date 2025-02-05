Власти Уфы хотят капитально отремонтировать еще один мост

Сегодня, 5 февраля, в Калининском районе Уфы прошло рабочее совещание по ремонту моста через реку Юрмаш. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации района Газизьян Ахмедьянов.
Сооружение соединяет деревообрабатывающий комбинат и сады, и сейчас оно, по словам чиновника, находится в неудовлетворительном состоянии.
В совещании по ремонту моста приняли участие представители всех предприятий, которые участвуют в реализации проекта. Специалисты обсудили планы работ, в том числе подготовительных, а также обустройство объездной дороги на время перекрытия сооружения.
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