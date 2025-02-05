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Власти Уфы хотят капитально отремонтировать еще один мост

В Уфе хотят отремонтировать мост через реку Юрмаш.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 февраля, в Калининском районе Уфы прошло рабочее совещание по ремонту моста через реку Юрмаш. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации района Газизьян Ахмедьянов.

Сооружение соединяет деревообрабатывающий комбинат и сады, и сейчас оно, по словам чиновника, находится в неудовлетворительном состоянии.

В совещании по ремонту моста приняли участие представители всех предприятий, которые участвуют в реализации проекта. Специалисты обсудили планы работ, в том числе подготовительных, а также обустройство объездной дороги на время перекрытия сооружения.

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