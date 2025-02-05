В Антарктиде впервые обнаружили череп древнейшей птицы современного типа

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Палеонтологи из США и Австралии обнаружили на полуострове Антарктический почти полный череп вегависа, древней птицы мезозойской эры, которая была похожа по анатомии и образу жизни на современных гагар, поганок и других водоплавающих пернатых. Об этом сообщила пресс-служба Университета Огайо (OU).
«Ни одна другая древняя птица не вызывала столько споров среди палеонтологов, как вегавис. Наша находка позволит разрешить большое число этих диспутов, в том числе дать ответ на один из главных вопросов, связанных с вегависами, — определить их положение на древе эволюции первых настоящих птиц Земли», — пояснил профессор Тихоокеанского университета (США) Кристофер Торрес, чьи слова приводит пресс-служба OU.
Как объясняют палеонтологи, вегависы (Vegavis iaai) представляют собой древних птиц размером с утку, которые жили на территории Антарктиды в конце мелового периода, около 69 млн лет назад. Впервые отпечатки их костей были найдены на полуострове Антарктический около двух десятков лет назад, и с тех пор они вызывают массу споров среди ученых, так как до настоящего времени палеонтологам не удавалось найти череп этой птицы.
По этой причине ученые не могли точно сказать, были ли Vegavis iaai прямыми родственниками современных пернатых, или же тупиковой ветвью развития птиц, которая исчезла с лица Земли вместе с динозаврами и другой фауной мезозойской эры 65,5 млн лет назад. Недавно палеонтологи обнаружили во время раскопок на острове Джеймса Росса почти полный череп вегависа, чью трехмерную форму ученым удалось полностью реконструировать.
Анализ его структуры показал, что мозг вегависов обладал примерно той же формой и устройством, как и у современных пернатых, и при этом черепная коробка этих птиц была хорошо приспособлена к нырянию и движению на большой скорости под водой. Это говорит о том, что эти древние антарктические пернатые добывали пищу подобно тому, как это делают современные гагары, поганки и другие виды водоплавающих птиц, преследующих рыбу и другую добычу.
Ближайшими современными родичами вегависов, как показывают расчеты палеонтологов, являются или речные утки из рода Anas, или другие птицы из семейства утиных, а также вымершие антарктические водоплавающие пернатые Conflicto antarcticus, жившие на Земле в первые эры после исчезновения динозавров. Подобное родство, как отмечают профессор Торрес и его коллеги, дополнительно подчеркивает то, что вегависы являются самыми древними птицами современного типа, известными науке.