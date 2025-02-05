В Антарктиде впервые обнаружили череп древнейшей птицы современного типа

Анализ его структуры показал, что мозг вегависов обладал примерно той же формой и устройством, как и у современных пернатых, и при этом черепная коробка этих птиц была хорошо приспособлена к нырянию и движению на большой скорости под водой. Это говорит о том, что эти древние антарктические пернатые добывали пищу подобно тому, как это делают современные гагары, поганки и другие виды водоплавающих птиц, преследующих рыбу и другую добычу.