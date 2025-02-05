В тройку самых популярных маршрутов СКЖД вошел Ростов-Таганрог

Пригородный маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку самых популярных на СКЖД. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.
Согласно опубликованной информации, за прошлый год маршрут Ростов-Таганрог занял третье место по популярности пригородных маршрутов. Этим маршрутом воспользовались порядка 4,5 миллиона человек.
Лидером стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. Им воспользовались больше 6,1 миллиона человек. Второе место занял поезд Туапсе — Имеретинский Курорт. Этим маршрутом воспользовались 5,5 миллиона человек.