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В тройку самых популярных маршрутов СКЖД вошел Ростов-Таганрог

Железнодорожники определили самый популярный маршрут в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Пригородный маршрут Ростов — Таганрог вошел в тройку самых популярных на СКЖД. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Согласно опубликованной информации, за прошлый год маршрут Ростов-Таганрог занял третье место по популярности пригородных маршрутов. Этим маршрутом воспользовались порядка 4,5 миллиона человек.

Лидером стал маршрут Минеральные Воды — Кисловодск. Им воспользовались больше 6,1 миллиона человек. Второе место занял поезд Туапсе — Имеретинский Курорт. Этим маршрутом воспользовались 5,5 миллиона человек.