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Еще год в Башкирии большую часть проектов застройки будут принимать без слушаний

В Башкирии до конца 2025 года не будет слушаний по застройке.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии упрощенный способ утверждения градостроительной документации продлили еще на год — до конца 2025-го. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Из документа следует, что проведение публичных слушаний не требуется при утверждении или изменении генеральных планов муниципалитетов, правил землепользования и застройки, а также проектов планировки и межевания территории.

Исключениям являются те случаи, когда планируется строительство объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, или же когда устанавливается территориальная зона производственного назначения.

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