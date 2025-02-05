Еще год в Башкирии большую часть проектов застройки будут принимать без слушаний

В Башкирии упрощенный способ утверждения градостроительной документации продлили еще на год — до конца 2025-го. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Андрей Назаров.
Из документа следует, что проведение публичных слушаний не требуется при утверждении или изменении генеральных планов муниципалитетов, правил землепользования и застройки, а также проектов планировки и межевания территории.
Исключениям являются те случаи, когда планируется строительство объектов, которые негативно влияют на окружающую среду, или же когда устанавливается территориальная зона производственного назначения.
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