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В Ростове-на-Дону из-за непогоды за помощью обратились 34 жителя

24.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове из-за непогоды обратились в скорую помощь десять человек, в травмпункты — 24. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.

По данным на 5 февраля, десять жителей донской столицы обратились за помощью в скорую помощь. Сейчас пациентам оказывают всю необходимое лечение. Кроме того, в травмпункт обратились с различными травмами еще 24 человека.

Как уточнили в ведомстве, все данные находятся в пределах средних показателей для зимнего периода. Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Ростовской области.