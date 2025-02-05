В Ростове-на-Дону из-за непогоды за помощью обратились 34 жителя

В Ростове из-за непогоды обратились в скорую помощь десять человек, в травмпункты — 24. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ростовской области.
По данным на 5 февраля, десять жителей донской столицы обратились за помощью в скорую помощь. Сейчас пациентам оказывают всю необходимое лечение. Кроме того, в травмпункт обратились с различными травмами еще 24 человека.
Как уточнили в ведомстве, все данные находятся в пределах средних показателей для зимнего периода. Ситуация находится на постоянном контроле министерства здравоохранения Ростовской области.