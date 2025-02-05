Таганрог попал в список городов, где плохо убрали снег

Таганрог вошел в число городов Ростовской области, где плохо убрали снег. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
В целом по региону выявили 120 нарушений несвоевременной уборки снега, а также не соблюдения правил благоустройства при ликвидации последствий снегопада. Так, нарушения были зафиксированы в Ростове, Новошахтинске, Таганроге. Также нарушения были выявлены в Красносулинском и Аксайском районах.
Органы местного самоуправления, коммунальные службы, УК понесут ответственность за не вовремя убранный снег.