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Таганрог попал в список городов, где плохо убрали снег

В Ростовской области зафиксировали 120 нарушений во время уборки снега.

Источник: Комсомольская правда

Таганрог вошел в число городов Ростовской области, где плохо убрали снег. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

В целом по региону выявили 120 нарушений несвоевременной уборки снега, а также не соблюдения правил благоустройства при ликвидации последствий снегопада. Так, нарушения были зафиксированы в Ростове, Новошахтинске, Таганроге. Также нарушения были выявлены в Красносулинском и Аксайском районах.

Органы местного самоуправления, коммунальные службы, УК понесут ответственность за не вовремя убранный снег.