Таганрог попал в список городов, где плохо убрали снег

В целом по региону выявили 120 нарушений несвоевременной уборки снега, а также не соблюдения правил благоустройства при ликвидации последствий снегопада. Так, нарушения были зафиксированы в Ростове, Новошахтинске, Таганроге. Также нарушения были выявлены в Красносулинском и Аксайском районах.