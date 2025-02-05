Ростовчан предупредили о скачках атмосферного давления

Эксперт объяснил, что атмосферное давление влияет на газообмен. Чем оно выше, тем газу проще растворяться в крови и наоборот. Метеочувствительные люди в этот период ощущают «микрокессонную болезнь». У человека могут «ныть» суставы, как раз в этом главным образом проявляется такая чувствительность.