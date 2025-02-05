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Ростовчан предупредили о скачках атмосферного давления

Невролог объяснил, почему становится плохо от атмосферного давления.
Источник: Комсомольская правда

Врач объяснил, почему плохо от перемены атмосферного давления. Об этом невролог Павел Хорошев рассказал Инфо24.

По словам специалиста, в ближайшее время ожидаются рекордные скачки атмосферного давления. Для многих это станет настоящим испытанием, ведь это единственный метеорологический фактор, который влияет на самочувствие человека.

Эксперт объяснил, что атмосферное давление влияет на газообмен. Чем оно выше, тем газу проще растворяться в крови и наоборот. Метеочувствительные люди в этот период ощущают «микрокессонную болезнь». У человека могут «ныть» суставы, как раз в этом главным образом проявляется такая чувствительность.