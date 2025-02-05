В 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школ

«Этот проект касается непосредственно выполнения капитального ремонта в образовательных организациях. И в 2025 году у нас запланировано проведение капитального ремонта в 16 школах. Это будет не точечный ремонт, а фактически полностью во всем здании полностью будет меняться инфраструктура», — сказала министр.
Муниципальные школы для проведения капремонта были отобраны благодаря ответственному отношению глав администраций, отметила Валентина Лаврик. Они готовили проектно-сметную документацию и отправляли в проектный офис, где ее по 14 видам работ оценивали специалисты.
«Они определяли, какие школы нужно в первую очередь зафинансировать, а какие во вторую очередь и так далее. На сегодняшний день отбор таких школ произошел на 3 года бюджетного периода. В этом году у нас их 16, в следующем году 1 школа, но будет еще объявлен дополнительный набор. На 27 год уже 12 зданий определены», — отметила Валентина Лаврик.
В некоторых школах ремонт планируется завершить за год, в некоторых, в зависимости от объема и видов работ, он затянется на два года.
Это ремонты в классах, в коридорах, кровля, входная группа, создание таких условий, которые касаются непосредственно пищеблоков, актового спортивного зала, то есть полностью комплексный ремонт. Отдельные средства выделяются также на оснащение новой мебелью и современной техникой.
В художественном оформлении школ участвуют студенты направлений архитектуры и дизайна.
«У нас реализуется проект “Школа мечты” вместе с Министерством науки и высшего образования. Студенты, которые обучаются по профессиям архитектуры, строительства, дизайна, помогают своими дипломными работами, учебными проектами, для них это практика», — рассказала министр.
Региональный проект «Все лучшее — детям» финансируется в рамках большого федерального проекта «Молодежь и дети». На его исполнение в Крыму из федерального бюджета выделено 2,7 млрд рублей.