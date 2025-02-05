В 2025 году в Крыму капитально отремонтируют 16 школ

«Они определяли, какие школы нужно в первую очередь зафинансировать, а какие во вторую очередь и так далее. На сегодняшний день отбор таких школ произошел на 3 года бюджетного периода. В этом году у нас их 16, в следующем году 1 школа, но будет еще объявлен дополнительный набор. На 27 год уже 12 зданий определены», — отметила Валентина Лаврик.