Метеозависимым ростовчанам не стоит пить обезболивающие

Названа причина, почему метеозависимым россиянам нельзя пить обезболивающее. Об этом сообщил невролог Павел Хорошев в разговоре с Инфо24.
По словам специалиста, если человек испытывает боли в суставах во время скачков атмосферного давления, то ему необходимо глубоко дышать, можно выйти прогуляться часик, затем попробовать сделать небольшую разминку. Так, в крови снизится газ. А вот пить анальгетики не самая лучшая идея.
— Если очень выраженный болевой синдром, и человеку старшего возраста сложно выносить эту крутящую ноющую боль, можно принять обезболивающее. Но лучше этого избегать. Вред, наносимый обезболивающим — даже таким относительно безопасным, как ибупрофен, — будет несравненно большим, чем от болевого ощущения, которое, собственно говоря, не вредно для человека, — добавил невролог.