Метеозависимым ростовчанам не стоит пить обезболивающие

По словам специалиста, если человек испытывает боли в суставах во время скачков атмосферного давления, то ему необходимо глубоко дышать, можно выйти прогуляться часик, затем попробовать сделать небольшую разминку. Так, в крови снизится газ. А вот пить анальгетики не самая лучшая идея.