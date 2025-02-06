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Что можно и нельзя делать в день Ксении Петербургской 6 февраля на Полузимницу

Что можно и нельзя делать в день Ксении Петербургской, который отмечают 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 февраля вспоминает святую Ксению Петербургскую. В народе принято отмечать день Аксиньи-полузимницы. Это связано с тем, что с указанной даты наступал перелом зимы.

Что нельзя делать 6 февраля.

Не рекомендуется рассказывать свои сны. Считается, что в жизни может произойти все наоборот. Нельзя завязывать узлы. Подобном может обернуться болезнью близких. По данной причине запрещено перестилать постель.

Что можно делать 6 февраля.

По традиции, в Аксиньин день первыми за стол садились старшие в семье. Предки верили, что в таком случае у молодых здоровье окажется крепким.

Согласно приметам, метель предвещает позднюю весну. В том случае, если дует ветер, то ждали теплой и солнечной весны. Вместе с тем безветренная погода указывала на жаркий июль.

Ранее Госкомитет объяснил, зачем белорусы несут почечные камни судмедэкспертам.

Тем временем белорусская актриса Анастасия Красовская из «Слова пацана» и «Дайте шоу» рассказала почему Юру Борисова номинировали на «Оскар»: «Ты садишься сзади, обнимаешь его, и становится так тепло и спокойно!».

Кстати, премьер Головченко сказал, что продолжительность жизни в Беларуси вырастет до 80,5 лет к 2040 году.

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