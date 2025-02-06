С турецким ароматом: Бурак Озчивит встретится с фанатами в Кремле

Кино.
Война и музыка, 12+
Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Давид Мхитарель, Давид Котов-Оганесян, Сергей Мелконян, Антон Левин, Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Олег Каменщиков.
Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Каждый из них пошел на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду боев с фашизмом им помогает музыка. Захватив с собой инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы.
С 6 февраля в прокате.
Знакомство родителей, 16+
Режиссер: Иван Капитонов. В ролях: Тарас Шевченко, Елена Николаева, Александр Ильин мл., Анастасия Талызина, Константин Хабенский, Виктория Толстоганова, Роман Васильев, Олег Тополянский, Виктория Полторак, Константин Мурзенко.
Бывший воспитанник интерната, а теперь успешный молодой предприниматель влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника дочери. Они ставят перед героем заранее невыполнимое условие — свадьба состоится только в том случае, если на ней будут присутствовать настоящие родители Феди.
С 6 февраля в прокате.
Кровавая луна, 16+
Режиссер: Егор Лымарев. В ролях: Жан Байжанбаев, Линда Нигматулина, Василий Михайлов, Динара Урбисинова, Толганай Талгат, Алена Кулешова.
Четыре супружеские пары, две из Казахстана и две из России, выигрывают отдых в шале в алматинских горах. Когда они собираются вместе в одном доме, их отрезает от внешнего мира из-за схода лавины. После этого начинается беспощадная игра на выбывание.
С 6 февраля в прокате.
Выставки.
Ялта 1945: фундамент нового мироустройства, 6+
Выставка приурочена к 80-й годовщине встречи руководителей трёх союзных держав: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Временная экспозиция создана Музеем Победы при участии Государственного исторического музея, с привлечением материалов ведущих архивов России. Уникальными экспонатами проекта стали копии рассекреченных документов ГРУ, которые впервые доступны широкой аудитории.
В выставку также вошли карты и схемы, военная форма и одежда дипломатического корпуса МИД СССР, награды, листовки, плакаты, печатные издания, оружие, инструменты и приборы Красной армии и флота, скульптуры и графика. Посетители могут ознакомиться с коммюнике и протоколами работы Крымской конференции, фрагментами кинохроники, фотографиями, запечатлевшими хронологию личных встреч «большой тройки».
До 12 апреля, Музей Победы.
Кирилл Симаков: Цитадель. Избранное, 0+
В одном из старейших городских садов в центре столицы, памятнике садово-паркового искусства XIX-XXI вв., проходит выставка известного российского фотографа Кирилла Симакова. На снимках можно увидеть урбанистическую Москву. Кадры удивляют новым прочтением знакомых видов, неожиданно тихими пейзажами с чистыми насыщенными цветами и редкими в природе градиентами, неочевидным подходом к изображению человека в городском пространстве. А еще Кирилл Симаков представил свой взгляд на природные пейзажи Карелии, Кольского полуострова и Байкала, где ему удалось побывать в экспедициях.
До 28 февраля, Парк культуры и отдыха, Сад «Эрмитаж».
Быть Качаловым, 6+
Выставка приурочена к 150-летию народного артиста СССР Василия Ивановича Качалова. Связав свою жизнь с Московским Художественным театром в 1900 году, он на протяжении почти полувека был популярнейшим актером, которого обсуждали многие поколения зрителей. Им восхищались Чехов и Горький. На сцене Художественного театра Качалов сыграл более 55 ролей, практически все главные.
Посетители выставки познакомятся с самыми важными работами в карьере народного артиста: представлены эскизы декораций и костюмов спектаклей, дружеские шаржи, остроумные карикатуры авторства самого Василия Ивановича, его уникальные фотографии в жизни и на сцене, костюм Гаева из «Вишневого сада», фрагменты видеозаписей, предметы реквизита.
С 11 февраля до 16 марта, МХТ имени А. П. Чехова, Зеленое фойе.
Возвращение воина. Уникальная италийская фреска IV века до н.э. из собрания Воронежского областного художественного музея имени И. Н. Крамского, 0+
Фрагмент фресковой росписи впервые продемонстрирован широкой публике. Зрители узнают о пути ценного экспоната — от созданной в античную эпоху гробницы-цисты на юге Италии до реставрационной мастерской Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Фреска была отреставрирована после долгих лет пребывания в запасниках.
До 30 марта, ГМИИ имени Пушкина.
Театр.
Князь Владимир, 16+
Режиссер: В ролях: SHAMAN, Николай Расторгуев, Игорь Матвиенко, Соя.
Этно-опера Игоря Матвиенко после десяти лет работы наконец готова к показу. Премьера приурочена к 65-летнему юбилею композитора. Спектакль о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель. Мастерски сплетая музыкальные стили — от лиричных древнеисландских мотивов до рок-музыки — Игорь Матвиенко создал захватывающее полотно, которое откликнется у широкой аудитории, независимо от возрастных и культурных различий. В роли князя Владимира — SHAMAN.
6 февраля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Большая тройка (Ялта-45), 16+
Режиссер: Андрей Житинкин. В ролях: Василий Бочкарёв, Валерий Афанасьев, Владимир Носик, Василий Зотов, Игнатий Кузнецов, Александр Волков.
1945 год, начало февраля. Вторая Мировая война кровавой волной катится к своему финалу. В Ливадийском дворце, неподалеку от Ялты, три человека решают, каким быть миру после разгрома фашистской Германии. История вершится здесь и сейчас. Сталин, Черчилль и Рузвельт — большая тройка. Показ приурочен к 80-летию Ялтинской конференции.
В 21:30 после спектакля в Новом Щепкинском фойе состоится встреча-обсуждение в рамках культурно-просветительского мероприятия для молодёжи и студенчества «Диалог времён». В разговоре со зрителями примут участие исполнители главных ролей — народные артисты России Василий Бочкарёв, Валерий Афанасьев, Владимир Носик, режиссёр спектакля Андрей Житинкин и главный режиссёр Малого театра Алексей Дубровский.
6 февраля, 19:00, Малый театр.
Старший сын, 16+
Режиссер: Кирилл Пирогов. В ролях: Александр Самойленко, Илья Антоненко, Юлия Максютина, Антон Лызо, Егор Попов, Алена Гончарова, Мария Лисовая, Александр Денисов, Павел Комаров, Александр Хотенов, Александр Хохлов.
Премьера спектакля по пьесе Александра Вампилова. Холодным весенним вечером двое молодых нахалов, провожая случайных знакомых девушек, опоздали на последнюю электричку и застряли в глухом предместье. Обстоятельства заставляют их стучаться в двери теплых квартир, одна из которых оказывается, наконец, открытой. Пользуясь случаем, молодые люди решили пошутить, а заодно и согреться. Зашли на пять минут, не предполагая, что один из них, возможно, останется на всю жизнь.
8 февраля, 19:00, Основная сцена Театра Гоголя.
Носороги, 16+
Режиссер: Марк Розовский. В ролях: Юрий Голубцов, Сергей Уусталу/Александр Чернявский, Николина Калиберда/Ксения Некрасова, Владимир Давиденко/Дмитрий Пугачёв, Юлия Бружайте.
Премьера. Пьеса «Носороги» Эжена Ионеско — одна из самых ярких работ в мировой драматургии XX века. Режиссер спектакля, следуя за автором, исследует аллегорический сюжет, в котором анализируется, что происходит с человеком, когда он теряет своё «я»?
Носорог — мощный символ превращения личности в машину, лишённую индивидуальности. Это аллегория того, как вредоносные идеи могут влиять на общество и манипулировать массовым сознанием.
6 февраля, 19:00, Театр у Никитских ворот, Новая сцена.
Медитация, 16+
Хореограф: Анна Верде. В ролях: Ольга Сизых, Артур Мкртчян, Эдуард Ахметшин, Азамат Ишкин, Юлия Перепелица, Аделия Галимова, Манжикова Айта, Елизавета Шэйх, Андрей Вальц.
В основе спектакля — философская история о человеке (каждом из нас), его поисках смысла жизни и вдохновения. Прохождение через десять принципов, заложенных в философии Ошо, помогает обрести собственную истину и внутреннюю свободу. А сила глубокой и многослойной русской культуры позволяет прикоснуться к корням и утраченному прошлому, восстанавливая связь с собой и своим наследием.
Проект представляет собой синтез различных видов искусств (драма, танец, музыка, вокал, арт-инсталляции).
11 февраля, 19:00, Театральный центр «Вишнёвый сад».
Собака на сене, 12+
Режиссер: Александр Коручеков. В ролях: Наталья Качалкина, Евгений Сыркин, Дмитрий Карташов, Полина Галкина, Артем Губин, Анастасия Борисова, Елена Петрова.
Надменная красавица Диана в смятении: она терзается сомнениями в выборе между достойными ее положению женихами и любовной страстью к безродному секретарю, ловеласу Теодоро. Который, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу — прелестная Марсела или властная хозяйка.
Готов ли Теодоро отступиться от прекрасной графини, сумеет ли Диана побороть в себе это опасное чувство? Ведь статус велит соблюдать все правила приличия. Или хотя бы делать вид.
9 февраля, 18:00, Московский Губернский театр, большая сцена.
Амадей, 14+
Режиссер: Иван Лырчиков. В ролях: Петр Кожевников, Иван Лырчиков, Мария Ланец, Марианна Торопчина, Дмитрий Приходько.
После выселения из привычного дома, в котором отыграл 31 сезон, московский драматический театр «МЕЛ» возрождается на новой площадке. Как подчеркнула основатель театра Елена Махонина, «искали возможность вопреки всему сохранить театр и уникальные спектакли. И нашли».
Иван Лырчиков — ведущий актёр театра «МЕЛ» и талантливый режиссёр. Его спектакли «Завтра была война» и «Ромео и Джульетта» стали событиями театральной жизни Москвы и активно обсуждались столичными зрителями. «Амадей» — новая работа режиссёра. Пронзительный спектакль с оригинальной сценографией и прекрасным актёрским составом. Вечные темы гения и злодейства, благородства и подлости, любви и предательства раскрываются здесь по-новому. Не просто жизнь и смерть гения, но жизнь и судьба обычного человека, наделённого, как проклятием, даром гениальности.
9 февраля, 19.00, драматический театр «МЕЛ» (в помещении Московского Славянского института).
Кладбище понтов, 16+
Режиссёр Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Алексей Баранов, Алексей Багдасаров, Александр Мирлюнди (Жуков), Марианна Канивец, Маина Чижевская, Юрий Соколов, Александра Богданова.
Уникальная по форме и содержанию постановка, в которой главные герои — автомобили: Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс. Это ироничная и трогательная философская притча об ответственности и бесконтрольной силе, хрупком милосердии и умении слышать друг друга, об истинной любви и доброте.
Железным персонажам свойственно всё, что есть в каждом из нас: они уверенно жмут на газ, доказывая друг другу свою крутизну. А в реальности груда фирменного железа — люди без кожи — милые, смешные и беззащитные, точно такие, как мы вне посторонних глаз.
8 февраля, 19:00, театр «Модерн».
Концерты.
И грянул 1812-й…, 6+
Стартует цикл программ «Живое эхо битв минувших», посвящённый 80-летию Великой Победы. Вниманию зрителей будет предложено пять концертов, включающих выдающиеся музыкальные произведения патриотической направленности в исполнении прославленных российских коллективов и всемирно известных музыкантов. Откроет цикл концерт «И грянул 1812-й…».
В программе — сочинения Петра Ильича Чайковского: торжественная увертюра «1812 год», кантата «Москва» и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. В вечере примут участие: Дмитрий Маслеев (фортепиано), Александр Суханов (баритон), Юлия Меннибаева (меццо-сопрано), народный артист России Евгений Князев (художественное слово). На сцене Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского и маэстро, народный артист СССР Владимир Федосеев и Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова.
11 февраля, 19:00, Государственный Кремлёвский дворец.
OTYKEN, 12+
Всемирно известная фолк-группа из Сибири OTYKEN представит новое этническое фьюжн-шоу «Бродяги Севера». Оно вдохновлено рассказами «Зов предков», «Дочь снегов», «В дебрях севера» и перенесёт зрителей в романтические снежные края. Там сверкает северное сияние, и одинокие путники греются у костра на острове-призраке «Земли Санникова».
OTYKEN исполняют композиции на своих родных языках — хакасском, чулымском и русском. Мистическое горловое пение, специальный стихийный вокал, очаровательные звуки варгана, хомыса, моринхура, кожаных барабанов, дивные танцы в шкурах зверей, с бивнями мамонтов и клыками волков, окунут публику в первобытный перформанс.
7 февраля, 20:00, клуб BASE (Москва), 8 февраля, 20:00, клуб SOUND (Санкт-Петербург).
Панк-сказка «Король и Шут», 16+
Масштабное симфоническое шоу возвращается в обновленной версии. На многоуровневой сцене расположатся хор, орган и более ста виртуозных музыкантов Imperial Orchestra, которые исполнят всем известные композиции — «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие хиты группы.
Более того, на большом экране появятся тексты песен, чтобы было удобно подпевать, а также оригинальный видеоряд с кадрами из сериала «Король и Шут». В прошлом году шоу, с успехом прогремевшее в крупнейших городах России, увидели более 140 тыс. человек. Организаторами стали Плюс Студия, Imperial Orchestra и Яндекс Афиша.
8 февраля, 14:00 и 19:00, «ЦСКА Арена».
Лучшие рапсодии мира, 6+
Известные солисты-виртуозы Филипп Копачевский, Родион Петров и оркестр «Русская Филармония» исполнят лучшие рапсодии мира в классическом, джазовом и рок стилях. Знаменитая Вторая рапсодия Листа и Богемская рапсодия группы «Queen» прозвучат в масштабном оркестровом звучании.
8 февраля 15:00, Дом Музыки.
Музыка турецких сериалов с Бураком Озчивитом, 6+
Турецкий актер Бурак Озчивит расскажет о своем опыте работы в сериалах, поделится интересными историями, связанными со съемками мировых блокбастеров, и ответит на вопросы популярного телеведущего Ивана Чуйкова. Узнаваемую с первых нот музыку из культовых фильмов («Черная любовь», «Великолепный век», «Зимородок» и других) будет дополнять видеоряд с участием знаменитых артистов.
Зрители услышат музыку в исполнении симфонического оркестра Full Sound Band под руководством Евгения Олейникова. В рамках концерта онлайн-кинотеатр Иви впервые представит новую серию скетчкома «Я к тебе надолго», в котором Бурак Озчивит сыграл главную роль.
10 февраля, 19.00, Государственный Кремлевский дворец.
Big Love Show, 12+
В этом году у радиостанции Love Radio 25-летний юбилей. Его отметят громко: четырьмя фестивалями Big Love Show, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. В столице на празднике музыки и любви выступят поп-звезды разных поколений: Дима Билан, Полина Гагарина, Zivert, Ольга Бузова, Клава Кока, Хабиб, Ани Лорак, Gayazov$ Brothers и многие другие.
8 февраля, 19.00, Live Arena.
Фестивали и акции.
Научно интересно, 6+
Политехнический музей и Госфильмофонд приглашает на семейный фестиваль. Мероприятие приурочено ко Дню российской науки. Гостей ждут мастер-классы и эксперименты, которые познакомят участников с экспонатами Политехнического музея. Вместе с учёными можно будет посмотреть выпуски научно-популярного киножурнала «Хочу всё знать» и действительно узнать — как создают документальные фильмы о научных открытиях, почему возникает вибрация, откуда взялся сигнал SOS, что можно сделать при помощи линзы и многое другое. А после обсуждения зрители смогут посетить экскурсию в проекционную комнату и посмотреть на работу киномеханика.
8 февраля, с 10:30 до 15:00, кинотеатр «Иллюзион».
Благотворительный день на катке ВДНХ, 6+
В 11-й раз на катке ВДНХ соберутся известные и знаменитые. Многие из них — учредители и основатели собственных благотворительных фондов. Все средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков, будут направлены на помощь детям.
Среди посетителей будут: Константин Хабенский, Катерина Шпица, Юлия Хлынина, Ольга Сутулова, Антон Богданов, Евгений Стычкин, Роман Евдокимов, Роман Костомаров, Александр Энберт, Егор Бероев, Елена Мартьянова, Фаина Захарова. В программе: маскарад, мастер-классы от олимпийских чемпионов по фигурному катанию, веселая разминка и викторина с героями из любимых мультфильмов от «СоюзМультПарк».
8 февраля, с 12:00 до 15:00, каток ВДНХ.