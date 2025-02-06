Ему летать охота: как Сент-Экзюпери стал пилотом и автором «Известий»

В фильме есть обаятельные герои, красивые исторические декорации и, конечно, много эффектных кадров в небе. Но главное, создатели стремились показать, из каких впечатлений родился «Маленький принц». Один из ключевых эпизодов связан с девочкой, выручающей Экзюпери и дающей ему снять с любимого рояля струны, чтобы починить самолет. Писатель обещает за это взять ребенка в кругосветное путешествие, а пока — рисует ее в свой блокнот и говорит: теперь ты всегда со мной. Да и в целом история о верности дружбе и наивной вере в лучшее вопреки всему созвучна «Маленькому принцу». Поэтому содержание повести стоит освежить перед просмотром.