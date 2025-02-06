В США самой скачиваемой книгой стало руководство по саботажу времен войны

Несмотря на интригующее название, в 20-страничной публикации нет инструкций по взрывам или саботажу масштабного масштаба. Авторов интересовали простые методы, которые могли бы использовать члены сопротивления без специальной подготовки, минимизируя риск для себя. Так, работникам вокзалов советовали печатать несколько билетов на одно и то же место для поездов, которые использовали немецкие солдаты, а секретарям — намеренно затягивать ожидание или игнорировать важные сообщения.