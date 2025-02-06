В США зафиксировали рост интереса читателей к книге «Полевое руководство по простому саботажу» после инаугурации президента Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал France 24.
Пособие было издано в 1944 году Управлением стратегических служб (УСС) США опубликовало и стало актуальным среди членов европейского сопротивления. После инаугурации Трампа книга достигла удивительных уровней популярности, даже обойдя такие классические произведения, как «Ромео и Джульетта» и «Алиса в стране чудес».
Несмотря на интригующее название, в 20-страничной публикации нет инструкций по взрывам или саботажу масштабного масштаба. Авторов интересовали простые методы, которые могли бы использовать члены сопротивления без специальной подготовки, минимизируя риск для себя. Так, работникам вокзалов советовали печатать несколько билетов на одно и то же место для поездов, которые использовали немецкие солдаты, а секретарям — намеренно затягивать ожидание или игнорировать важные сообщения.
Для сотрудников фабрик также предлагались стратегии саботажа, такие как создание неисправностей в инструментах и затруднение доступа к санитарным помещениям. Руководителям рекомендовалось поощрять неэффективных работников и подавлять тех, кто проявляет инициативу.
Дополнительные рекомендации включали создание бюрократических преград для решения вопросов. Начальникам предприятий, работающим на оккупантов, советовали строго соблюдать все административные процедуры, избегая быстрых решений и создавая многочисленные комиссии.
Ранее сообщалось, что Госдума планирует принять закон, согласно которому доступ к книгам иностранных агентов в библиотеках РФ будет ограничен. Депутаты считают, что произведения иноагентов не должны находиться рядом с трудами российских классиков.