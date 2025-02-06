Календарь на 6 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В день похорон мужа она надела его одежду и всем говорила, что умер не Андрей Федорович, а его супруга Ксения Григорьевна. Она действительно умерла для всего земного и приняла подвиг юродства Христа ради. Многие сочли Ксению сумасшедшей. Она отдала все имущество бедным, а свой дом подарила хорошей знакомой. Целыми днями блаженная бродила по Петербургской стороне, чаще в районе церкви святого апостола Матфия. Внешний вид Ксении, ее странные разговоры, кротость давали злым людям и уличным мальчишкам повод глумиться над ней. Когда прохожие предлагали ей теплую одежду, деньги, она от всего отказывалась, брала только копейки, которые тут же отдавала бедным. По ночам блаженная уходила в поле и в коленопреклоненной молитве простаивала до рассвета. Еще при жизни Ксения получила от Господа дар прозрения. Жители знали, что если Ксения благословит или подержит за руку больное дитя — ребенок непременно поправится.