RTVI: тела экс-мэра Самары Тархова и его жены месяц хранили в бочках

«Учителя от нее были в ужасе, одноклассники как-то устроили флеш-моб и написали в сочинениях: “мечтаю, чтобы Катя Тархова умерла”. Девочке тогда многие завидовали, а мне всегда ее было жалко. Я понимала, что из нее вырастет монстр, как это случится с любым ребенком, которым не занимаются, а воспитание заменяют немереным количеством денег. Как я понимаю, денег дедушка больше давать не мог. Единственное, почему он ей был дорог, ушло. Не стал нужен и дедушка», — сказано в публикации Telegram-канала.